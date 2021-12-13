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Джонсон и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Борис Джонсон и Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине, 1 января 2020

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, заявил, что Москва готова к незамедлительным переговорам с Западом, чтобы не допустить любых потенциальных шагов, направленных на расширение НАТО на восток. Об этом сообщило из Москвы агентство Reuters.

На сайте Кремлся, в связи с разговором между Путиным и Джонсоном, в частности, сообщается:

Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса.

С учётом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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