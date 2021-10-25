Джонсон и Путин провели телефонный разговор перед саммитом по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор. В последние годы, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году, в отношениях между двумя странами сохраняются значительные сложности, заявил заявил журналистам после разговора Борис Джонсон. Как пишет Би-би-си, он ясно дал понять, что нынешние отношения между Великобританией и Россией не такие, какими он хотел бы их видеть. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины.



Лидеры двух стран провели переговоры в преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита. Путин выразил сожаление, что не сможет приехать на саммит из-за ситуации с коронавирусом в России.



Джонсон приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и выразил надежду на то, что российские власти ускорят эту работу, чтобы добиться намеченной цели уже к 2050 году.



Международная конференция ООН по изменению климата откроется на следующей неделе в Глазго. Решения, которые на ней будут приняты, считаются критически важными для контроля над глобальным потеплением.



Почти 200 стран должны представить свои планы по сокращению выбросов в атмосферу, и принятые решения могут значительно изменить то, как мы будем жить в ближайшие десятилетия, отмечается в публикации Би-би-си.



По словам премьера Бориса Джонсона, Британия и Россия как члены Совета безопасности и крупные экономические державы ответственны за то, чтобы совместно решать наиболее актуальные проблемы, в частности, изменения климата.



Лидеры двух стран обсудили также ядерную сделку с Ираном и ситуацию в Афганистане. Борис Джонсон подчеркнул, что международное признание "Талибана" (организация запрещена в России) должно быть основано на выполнении им своих обязательств, в том числе в сфере прав человека.



О состоявшемся разговоре сообщило также агентство ТАСС со ссылкой на британские источники.

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