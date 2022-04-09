Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", – написал Сибига.