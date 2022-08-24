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Джонсон в Киеве: "Украина может победить в войне и победит в ней"

Джонсон в Лондоне перед отъездом в Киев. Резиденция украшена в честь Дня независимости Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 августа - в День независимости Украины - посетил Киев. Это его третий визит в Украину за последние полгода, прошедшие с начала российского вторжения. Джонсон был одним из первых западных лидеров, приехавших в Киев после начала войны - он побывал там ещё в апреле, вскоре после отступления российских войск от украинской столицы.

"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Поэтому я в Киеве, и поэтому Британия будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может победить в войне и победит в ней" - написал Джонсон в твиттере. В своём выступлении он отметил, что Россия, начиная вторжение, недооценила как волю Украины к сопротивлению, так и решимость стран Запада. Джонсон также объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму около 65 млн долларов, включающего 850 микродронов.

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что его стране "повезло иметь такого друга", как британский премьер.

  • Джонсон в ближайшее время перестанет быть британским премьером - он объявил о намерении уйти в отставку в связи с рядом политических скандалов. Его сменит коллега по Консервативной партии - или Риши Сунак, или Лиз Трасс. Имя нового премьера определится по итогам голосования членов партии и станет известно 5 сентября. Фаворитом считается Трасс, которая столь же бескомпромиссно, как и Джонсон, выступает в поддержку Украины.

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