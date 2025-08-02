E1 и 66.ru: главу азербайджанской диаспоры на Урале задержали

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински задержали в Москве и доставили в Екатеринбург на допрос, сообщают издания E1.ru и 66.ru со ссылкой на источники.

Собеседник E1.RU заявил, что следственные действия проходят в рамках одного из уголовных дел, по которым ранее прошли задержания. Источник 66.RU, в свою очередь, утверждает, что в отношении Шыхлински было возбуждено два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Как пишет 66.RU, в конце июля Шыхлински объявили в розыск по уголовной статье. Однако в карточке в базе МВД не уточнялось, по какой именно.

16 июля суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Утверждается, что 1 июля в ходе задержания он сбил на автомобиле одного из бойцов спецназа. Тогда был задержан Шахин Шыхлински – его отпустили спустя несколько часов после допроса.

Мутвалы Шыхлински в начале июля, говорил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. Об этом деле Следственный комитет сообщил после массовых задержаний в городе выходцев из Азербайджана в ходе рейда 27 июня. Двое задержанных погибли. Как утверждает азербайджанская Генпрокуратура, причиной смерти стали избиения.

События привели к усилению напряжённости между Москвой и Баку, сохраняющейся после крушения в декабре пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау. Азербайджан возлагает ответственность за эту трагедию на Россию.

В ответ на задержания в Екатеринбурге в Баку задержали и арестовали около двух десятков российских граждан, включая журналистов прокремлёвского агентства "Sputnik Азербайджан", лицензия которого была аннулирована ещё в феврале.