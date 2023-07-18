Еда в обмен на аммиак. Почему возникли проблемы у "зернового соглашения"

Россия 17 июля уведомила "о возражении против продления сделки" Турцию, Украину и секретариат ООН, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. За день до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS высказал мнение, что возможный выход России из "зернового соглашения" с Украиной будет стоить Москве больших дипломатических издержек. "Если они выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к тому, чтобы страны глобального Юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое продовольствие по доступным ценам", – заявил он. Цены на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках в понедельник резко выросли после того, как Россия объявила о приостановке зерновой сделки.

Так называемая зерновая сделка была подписана в июле 2022 года. Она предусматривает автоматическое продление действия договоренностей по истечении 120 дней – при отсутствии замечаний или же требований со стороны стран-подписантов или Организации Объеденных Наций, являющейся гарантом договора. Помимо Украины и России соглашение было подписано также Турцией.

"Зерновое соглашение" за год, пока оно действовало, продлевалось несколько раз, и каждый раз по истечении положенных 120 дней возникали сложности с возобновлением экспорта украинского зерна. Препятствовала этому всегда Россия, но до настоящего времени в итоге удавалось договариваться и сухогрузы возобновляли проход по определенному коридору в Черном море до Босфора. Нынешняя ситуация кажется сложнее, чем обычно: 18 июля ракеты "Калибр" атаковали порт в Одессе – это произошло на следующий день после того, как закончился очередной трехмесячный срок действия "зернового соглашения" и Россия объявила, что пока не будут выполнены поставленные ей условия, экспорт зерна не возобновится.

Одним из условий, которые на этот раз выдвигает Россия для продления "зерновой сделки", является устранение препятствий для экспорта российского зерна, удобрений, а также поставок аммиака в Европу через Украину.

Аммиак – бесцветный газ с резким неприятным запахом, представляющий собой соединение азота с водородом. Он широко используется для производства азотных удобрений, а также в других областях химической промышленности и медицине.

Поставленное Россией условие предполагает возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса , что могло бы позволить России экспортировать этот газ через украинский порт "Южный", расположенный в пригороде Одессы. Работа аммиакопровода остановилась 24 февраля – в день вторжения российских войск в Украину. До начала войны Россия экспортировала половину из 4,4 миллиона тонн аммиака через Украину – пользуясь украинским портом "Южный".

Аммиакопровод Тольятти – Одесса имеет протяженность 2,4 тысячи километров. Он берет начало в городе Тольятти и пролегает через восемь областей Украины. В Украине протяженность аммиакопровода – приблизительно тысяча километров. "Тольятти – Одесса" был построен еще в советское время для нужд ряда крупных заводов по производству газа. До начала войны им пользовались два российских предприятия – ПАО "Тольяттиазот", принадлежащее российскому олигарху Дмитрию Мазепину и АО "Минудобрения" Аркадия Ротенберга. Также аммиак транспортировался с завода "Стирол" украинского олигарха Дмитрия Фирташа – это предприятие пользовалось веткой Горловка – Одесса протяженностью 200 километров.

Работа аммиакопровода была остановлена сразу после начала войны – его протяженность по значительной территории Украины делает его работу опасной из-за постоянных российских обстрелов. Впоследствии Украина ввела санкции в отношении Аркадия Ротенберга, его активы в стране заморожены, а в суде находится иск о конфискации принадлежащего его компаниям крупного торгового центра в Киеве Ocean Plaza. Дмитрий Мазепин и его сын Никита также находятся в санкционных списках – не только Украины, но и многих западных стран – из-за войны России в Украине. Горловка, где расположен завод "Стирол", с 2014 года оккупирована Россией, оттуда аммиак не поступает в одесский порт уже девять лет. В этих условиях возобновить работу аммиакопровода невозможно. Хотя президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что возобновление экспорта российского аммиака по территории Украины может быть возобновлено при условии обмена военнопленными "всех на всех".

До начала войны украинский бюджет получал значительные средства от экспорта газа для производства удобрений. За предоставление услуг по его транспортировке украинская компания "Укрхимтрансаммиак" – оператор аммиакопровода – в 2021 году получила 2,9 миллиардов гривен, а госбюджет – 1,2 миллиарда (приблизительно 55 миллионов долларов).

Аммиак и война

Война изменила расстановку сил на рынке удобрений. Цена аммиака зависит от стоимости природного газа, резко подорожавшего после начала боевых действий и введения санкций в отношении России из-за войны в Украине, в том числе решения об отказе от российского газа стран Евросоюза. Высокая цена природного газа на время сделала невозможным или же крайне дорогостоящим производство удобрений в странах ЕС.

Еще в сентябре прошлого года ООН начала переговоры с Украиной о возобновлении транзита аммиака. Это помогло бы снизить цены на азотные удобрения на мировых рынках, а также ослабить продовольственный кризис, возникший в ряде стран после начала агрессии России в Украине. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тогда заявлял, что из-за нехватки удобрений в ряде стран мира фермеры вынуждены отказываться от посева зерновых на некоторых полях.

Российский аммиак до начала войны из Одессы экспортировался по морю в основном в Марокко, Турцию и Индию. Меньшая его часть попадала на рынок Евросоюза. Производство агропродукции в этих странах ООН еще недавно рассматривала как один из путей ослабления продовольственного кризиса.

Кому нужно украинское зерно

В сентябре 2022 года, через два месяца после заключения "зернового соглашения", российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что якобы зерно, которое Украина начала экспортировать после заключения соглашения о его экспорте из Одессы, вывозится не в бедные страны мира, продовольственная безопасность которых зависит от украинских поставок, а в страны Евросоюза. "Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС", – заявил Путин. Эти слова тут же опровергли украинские власти.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Никитенко тогда заявил, что "Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу. Указанная статистика не соответствует действительности. С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира: Африка – 2,9 миллиона тонн (11,6 процента), Азия – 12,1 миллиона тонн (48,2 процента), Европа – 10,1 миллиона тонн (40,2 процента)". Никитенко также отметил, что несмотря на то, что приблизительно 43 процента украинского зерна вывозится в страны Евросоюза, пшеница, кукуруза и другие зерновые культуры используются для гуманитарных нужд и направляются в беднейшие страны мира.

Во время недавней совместной пресс-конференции главы Еврокомиссии и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках зерновой сделки ЕС вывозил зерно в свои порты, чтобы затем отправить его в другие страны. По словам главы Еврокомиссии, таким образом через Евросоюз экспортировалось 45 миллионов тонн зерна. "Сейчас мы очень тесно сотрудничаем, плечом к плечу, чтобы передавать зерно и другие продукты питания тем, кто в этом остро нуждается", – сказала Урсула фон дер Ляйен 13 июля, незадолго до истечения срока действия соглашения. Она поблагодарила Генерального секретаря ООН за неустанные усилия, связанные с продлением черноморской зерновой инициативы. "Мир нуждается в этом. Россия несет ответственность за продление соглашения. Если этого не произойдет, как следствие, наступит глобальное отсутствие продовольственной безопасности", – сказала глава Еврокомиссии, добавив, что мяч на стороне Путина и мир наблюдает за ним.

Статистика экспорта по "зерновому коридору" доступна на сайте ООН. Китай возглавляет список стран – получателей украинского зерна. За ним следует Испания и на третьем месте – Турция. 57 процентов экспортируемой из Одессы продукции идет, согласно данным ООН, в развивающиеся страны, остальное – в развитые, однако участвующие в оказании гуманитарной помощи государствам, чье население находится на грани голода. "Зерновой коридор", как заявили в ООН, не только помог избежать голода, но и снизить стоимость продовольствия на мировых рынках, что в итоге помогает населению беднейших стран мира.

Еще один российский аргумент о якобы нежелании продлить "зерновое соглашение" из-за ограничения доступа российского зерна на мировые рынки также не соответствует действительности. Российский аграрный экспорт за июль – январь 2022–2023 вырос по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 12 процентов.

Антониу Гутерриш на минувшей неделе направил российскому президенту письмо с предложением продлить действие зернового соглашения. В нем он предложил переподключить Россельхозбанк к международной системе обработки банковских платежей SWIFT – банк был исключен из системы после введенных из-за агрессии России в Украине международных санкций. Доступ Россельхозбанка к SWIFT было одним из условий, которые Москва выдвигала ранее для возобновления экспорта украинского зерна. Реакции Кремля на это предложение пока не последовало.

17 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что действие сделки по вывозу украинского зерна из заблокированных после начала российского вторжения портов Черного моря "фактически прекращается" якобы из-за невыполнения условий, на которых настаивал Кремль. "Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно", – заявил Песков.

Подобные проблемы с зерновым соглашением случались и ранее. Незадолго до 18 мая этого года, когда в очередной раз пришло время продлевать соглашение, оказалось, что Россия согласилась сделать это не на 120 дней, как это прописано в документе, а на 60. Украина с этим категорически не согласилась, однако российские инспекторы начали бойкотировать контроль украинских сухогрузов и возникла очередь. Еще в начале марта этого года украинские политики стали обращать внимание на то, что российские инспекторы, проверяющие корабли с украинским продовольствием в Босфоре, сознательно замедляют сроки инспекций, а также требуют документы, не регламентированные соглашением. В июне этого года на задержки обратили внимание и в ООН.

Любые задержки для покупателей украинского зерна являются препятствием и уменьшают в итоге количество запросов на его покупку. Это приводит к падению экспорта. Морской путь критически необходим для украинских производителей агропродукции. Ни железная дорога, ни речные порты не могут стать альтернативой морским путям сообщения по объемам поставок и себестоимости транспортировки.

Постоянная неопределенность и очереди сухогрузов снижают конкурентоспособность украинского зерна. Эксперты уже не раз обращали внимание на то, что Россия пытается выдавить Украину как крупного экспортного игрока сельскохозяйственной продукции с некоторых рынков. Это, например, касается Египта. Согласно собранной статистике, по объемам импорта эта страна является шестой в списке государств, получающих украинское зерно после подписания "зернового соглашения".

Первый раз действие соглашения возобновили 17 ноября прошлого года, за два дня до официальной даты. Тогда Украина обратилась к Турции с предложением продлить договор хотя бы на год, что позволило бы улучшить планирование поставок без опасений, что море может снова "закрыться" для экспортеров зерна. Также Украина просила расширить соглашение на порт в Николаеве, однако из соображений безопасности от этого отказались. Дело в том, что экспорт по нынешнему "зерновому коридору" из Одессы вообще стал возможен благодаря тому, что украинские военные освободили остров Змеиный в Черном море. Порт в Николаеве останется заблокированным для проезда судов до тех пор, пока не удастся освободить Кинбурнский полуостров, который в настоящий момент контролируется российскими войсками.