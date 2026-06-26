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"Единая Россия" без Рамзана Кадырова

"Единая Россия" без Рамзана Кадырова
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"Единая Россия" без Рамзана Кадырова

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Рамзана Кадырова впервые исключили из списков "Единой России" в Чечне, его сын Адам выкладывает видео езды по встречке, боец спортклуба "Ахмат" убит на войне в Украине, на Ставрополье тинейджеров обвиняют в терроризме за сообщения в телеграме, а топливный кризис перерастает в конфликты.

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