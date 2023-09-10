"Единая Россия" и кандидаты от власти побеждают с большим отрывом

В России завершилось голосование на выборах различного уровня. Согласно предварительным итогам голосования, практически во всех регионах победу одерживает "Единая Россия", действующие главы регионов или другие кандидаты, поддержанные властями.

Российские власти провели голосование и на оккупированных территориях Украины - на части территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украина и страны Запада уже заявили, что не признают его легитимность и считают его "псевдовыборами". Российские избиркомы утверждают, что там при высокой явке побеждает "Единая Россия".

10 сентября было так называемым единым днём голосования. В большинстве регионов оно шло несколько дней. Независимые наблюдатели отмечали многочисленные нарушения. В связи с ужесточением законодательства, многодневным голосованием и репрессиями властей против независимых инициатив так называемая несистемная оппозиция практически не занималась организацией наблюдения.

В 21 регионе прошли выборы глав. Москве на выборах мэра побеждает действующий глава города Сергей Собянин. По данным избиркома, более 80 процентов проголосовавших воспользовались дистанционным электронным голосованием. Его итоги уже подведены, Собянин, по официальным данным, набрал более 2 миллионов голосов, в ЦИК его уже поздравили с победой. На втором месте представитель КПРФ Леонид Зюганов, он набрал почти в 10 раз меньше голосов, чем Собянин. Представители оппозиции и независимые наблюдатели ранее критиковали систему ДЭГ за непрозрачность - в частности утверждалось, что она была использована для фальсификаций на выборах в Госдуму в 2021 году. Власти это отрицают.

Действующие главы регионов побеждают и в других субъектах, второго тура не будет, по предварительным данным, ни в одном из них. В Хакасии после того, как снялся с выборов кандидат от "Единой России", побеждает действующий губернатор, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Сибирь.Реалии публикует итоги голосования в Сибири и на Дальнем Востоке.