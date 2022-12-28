"Единая Россия" попросила депутатов не постить "роскошь" в соцсетях

Партия "Единая Россия" разработала кодекс публичного позиционирования для депутатов, которые представляют её в Государственной думе. Об этом сообщает РБК, журналисты которого ознакомились с документом.

Кодекс состоит из 11 пунктов. В них депутатам "Единой России" предлагают не писать в социальных сетях в "неадекватном состоянии", контролировать свои эмоции, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, не выкладывать фотографии предметов роскоши, ресторанов и экзотических путешествий. Членам партии также советуют не спешить с реакциями в соцсетях и комментариями для СМИ, не комментировать международную повестку и конфликты в других странах без предварительных установок и до публикации позиции МИД России.

"Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь - это мнение обо всей власти и всей партии." - говорится в одном из пунктов документа.

В кодексе существует раздел "Так делать не надо!", где приведены неудачные посты депутатов. Например пост депутата от "Единой России" Бийсултана Хамзаева, который он опубликовал в январе 2022 года во время протестов в Казахстане. Тогда он предложил провести в этой стране референдум "о воссоединении с исторической Родиной - Россией".

Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт выступая в июне этого года на ПМЭФ в присутствии российского президента Владимира Путина заявлял, что некоторые российские депутаты, журналисты и деятели культуры допустили некорректные высказывания в адрес Казахстана.