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Единоросс, выступивший за запрет на выезд, дважды посетил Таиланд

Глава исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин 

Глава центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин, критиковавший российских граждан за праздный образ жизни во время проведения так называемой "специальной военной операции", дважды за последний месяц съездил в Таиланд, сообщает издание "Агентство" со ссылкой на источник в "Единой России" и базу данных о пересечении границ.

Как утверждает "Агентство", Сидякин был в Таиланде с 8 по 19 февраля, и снова улетел туда 6 марта. При этом год назад он публично объявил о запрете депутатам Госдумы от "Единой России" самовольно покидать пределы страны, поддержав это решение, а в октябре прошлого года заявил, что "не видит возможности веселиться для людей, поддерживающих СВО".

СМИ отмечает, что в январе текущего года уже всех депутатов Госдумы, а не только единороссов, обязали уведомлять о поездках за рубеж профильную комиссию или председателя парламента. Уведомлял ли кого-либо о своих полётах в Таиланд Сидякин - неизвестно.

"Агентство" обратилось к главе исполкома "Единой России" за комментарием, но снявший трубку мужчина, который откликнулся на имя и отчество Сидякина, сначала переадресовал вопросы пресс-службе партии, а затем и вовсе сказал, что он не Сидякин.

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