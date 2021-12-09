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"Единоросса" Латышева подозревают в краже 300 млн рублей, выделенных детям

Член "Единой России", депутат Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталий Латышев подозревается в хищении средств, выделенных из бюджета на отдых детей из малообеспеченных семей, дома у Латышева прошёл обыск, сообщает Baza.

По данным издания, с 2015 года местные власти выделили на отдых детей около миллиарда рублей. По версии следствия, Латышев мог присвоить 30% от этой суммы.

Baza опубликовала фотографии из дома Латышева, на которых видны гипсовые статуи и барельефы, пять хрустальных люстр в одной из комнат, дубовые стулья в стиле ампир, картины в позолоченных рамах, а также золотые краны в ванных комнатах. Очевидно, что стоимость интерьера значительно выше совокупного дохода краевого депутата.

Также издание опубликовало видеозапись, на которой Латышев отдает распоряжение своим подчинённым экономить на еде для детей - в частности, кормить их полагающимися котлетами только в день приезда проверяющих инстанций.

Отмечается, что Латышев руководит детскими лагерями и пансионатами "Солнечная Поляна", "Орлёнок" и "Дмитриадовский". В "Единой России" пообещали исключить его из партии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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