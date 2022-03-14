Эфир программы "Время" на Первом канале был прерван антивоенной акцией 

В понедельник прямой эфир программы "Время" на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией.

Видео акции массово публикуют пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как ведущая программы "Время" Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывает о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций. В этот момент в студию вбегает неизвестная девушка и встаёт за спиной ведущей с плакатом, на котором написано: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". На записи также слышно, как девушка произносит "Остановите войну" и "Нет войне".

Спустя несколько секунд режиссёры программы "Время" прерывают эфир кадрами из заранее подготовленного сюжета.

Позже стала известно, что устроившая антивоенную акцию является сотрудницей Первого канала. Как сообщают СМИ, её зовут Марина Овсянникова, в программе "Время" она работает редактором. Отмечается также, что она является матерью двоих детей.

После акции Овсянникову задержали сотрудники полиции. В данный момент она находится на допросе в ОВД.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.

Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новому закону о наказании за "дискредитацию действий российской армии"), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.