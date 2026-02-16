"Его убила жаба с трубы". Соцсети о расследовании смерти Навального

16 января исполнилось 2 года с момента, когда в колонии за Полярным кругом погиб Алексей Навальный. В субботу эксперты из пяти европейских стран - Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов сделали совместное заявление: Алексей Навальный был убит с помощью сверхтоксичного яда. Это стало известно после анализа образцов его тканей, которые удалось вывезти из России.

Из этих сведений можно сделать однозначный вывод: политик был убит по приказу Путина, пишут соратники и сторонники Навального - и не только они.

Илья Яшин

В чем отличие Путина от Навального? Путин всегда действует подло. Его оружие это ложь и манипуляции. «Их там нет», «мы не бомбим гражданских в Украине», «да кому нужен этот берлинский пациент, чтобы его травить» — он врёт всегда. И всегда бьет исподтишка.

Навальный же всегда действовал открыто. Он прямо называл Путина вором и убийцей, он выходил против него с открытым забралом. Он не боялся идти на площадь, заполненную омоновцами, не боялся идти на выборы и дебаты. Не боялся смотреть в лицо смерти.

А еще отличие в том, что Путин человек злой и слабый.

Навальный же стал олицетворением спокойной силы, добра и отваги. Именно таких людей не хватает сегодня российской политике — сильных, добрых и смелых.

Я очень надеюсь, что нам хватит силы и воли быть достойными памяти Алексея. А еще я очень скучаю по своему другу.

Константин Сонин

По-настоящему, сомнений никогда не было. Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, был убит в тюрьме по приказу Путина. Пять стран опубликовали официальные заключения своих лабораторий - в образцах крови Алексея, вывезенных семьёй после его смерти, обнаружен эпибатидин, нейротоксин, вырабатываемый редкой эквадорской лягушкой. В истории России может, были режимы похуже путинского, но не было трусливее и подлее.

Александр Гольдфарб

С эпибатидином полное déjà vu. Мы проходили все это, когда англичане обнаружили у Литвиненко полоний.

Илья Вайцман

Что это означает? Это означает, что Алексея Навального убили по прямому указанию высшего руководства РФ ("президента" путина). Потому что никак иначе, как с участием гостей из Москвы, яд эквадорской лягушки в в поселок Харп попасть не мог в принципе.

Полоний-210, фосфорорганическое БОВ "Новичок", теперь вот экзотический яд эквадорской лягушки... Характерный почерк серийного убийцы - маньяка. Узнали фигуранта?

Применение яда, убивающего максимально мучительным образом - само по себе косвенное подтверждение вовлеченности путина. Нравится ему, чтобы "враги и предатели" как следует помучились перед смертью.

Иван Жданов

Те, кто помог вывезти биоматериалы Навального для анализа — настоящие герои.

Хоть и так сомнений не было, но теперь есть железные доказательства убийства Алексея.

Федор Крашенинников

Алексей Навальный был невероятным, потрясающим человеком, которого всегда будет нехватать всем тем, кто его знал. И это убийство для меня - главный аргумент против Путина. Война и все прочее - это следствия того, что Россией правит гнусный убийца.

Эпибатидин — вещество настолько экзотическое, что невозможно представить себе, чтобы оно попало в колонию в Заполярье каким-то случайным образом, отмечают многие, а кто-то даже видит в использовании лягушачьего яда скрытые смыслы.

Антон Долин

Вообще «Яд эквадорской лягушки» звучит как идеальное название для романа о России, так сказать, сегодня.

Можно документального, но не обязательно - для авантюрного в нескольких томах тоже подойдет.

Дарю идею любому желающему, только special thanks в титрах чур выразите.

Игорь Эйдман

Не случайная лягушка

Мой френд в ФБ пишет (пост только для друзей, поэтому не называю его имени). «Будучи в джунглях Эквадора в 2007 году нам показывали этих лягушек и говорили, что ни коим образом их вообще не брать руками если не хотите умереть в страшных муках. Их яд шаманы использовали тогда, когда хотели уничтожить воина , а именно его дух , чтобы он не смог переродиться! Обычно они мазали им стрелы. Это был не яд мести , если кто читал Буссенара Похитители бриллиантов, то там бушмены в Южной Африке использовали яд нгуа- яд мести , который приготавливали из гусениц и враг умирал в страшных муках он невыносимой боли . Похожий яд был и у эквадорских индейцев, но он именно мести , как наказания , т.е. он оставлял шанс переродиться тому , против кого этот яд был использован. А яд именно той лягушки он как раз для убийства духа воина и чтобы он не смог переродиться и воевать заново ! У меня всё…».

Не удивлюсь, если выбор яда был определен именно этим. Путин давно сошел с ума, а российские силовики склонны к мистике. Сумасшедший мистик Дугин давно окормляет ГРУ. Вполне вероятно, что чекисты выбрали яд таким образом, чтобы убить не только тело, но и дух Навального (в их безумных мистических представлениях).

Владислав Горин

Средство убийства Навального — яд лягушки, с латинским названием триколор.

Той «жабы», что не «сброшена с трубы», против навальновского лозунга-мема.

Трудно отделаться от мысли, что это не совпадение, а такая вот мерзкая издевательская кагэбэшная шуточка. Привет от той самой жабы.

Виктор Шендерович

Мы знаем эту эквадорскую лягушку, ядом которой был убит Навальный. Мы знаем ее в лицо и помним каждый ее новогодний квак из-под зубчатой стены.

Мне кажется, ему пойдет это имя, ей-богу. И никто даже не переспросит, о ком речь.

Вот она, раздулась и опять квакает про патриотизм. Наша эквадорская лягушка - токсичная, смертельно опасная тварь.

Марина Шаповалова

Мы и так знали, что его отравили.

Просто теперь это доказано.

Но дело не в лягушке, а в той жабе, которая травит и душит страну. Путин - только её яд. Жаба куда больше и страшнее. Это она выдавливает из России людей и радуется, что может расти, заполняя собой пустоты. Она уверена, что без убитых и вытесненных людей будет лучше. Что уже всё прекрасно, раз остаются только довольные своей жабой.

Это тоже яд так действует. Им видится райский сад, а это болото зацвело. Потом надо будет выкарабкиваться из засасывающей трясины, но они не понимают и не верят. Смеются в ответ. И верят жабе.

Если страна избавляется от людей - недовольных, неудобных, неприятных, мешающих, надоевших - она обречена. Блуждать по своей пустыне как минимум три-четыре поколения. А то и навсегда. Если бы память под жабой была жива, она бы подсказала, что так уже было. Но она отравлена и молчит.

Сергей Ерженков

Жаба сидела на трубе и смотрела мутным болотным глазом сквозь само время. Складчатые ее мешки раздувались во время кваканья, а болото согласно пузырилось, принимая это кваканье за музыку порядка.

Ее так и не скинули. Болото вообще редко кого сбрасывает - оно либо затягивает, либо засасывает … И терпеливо ждет.

Маленькая лягушка из Эквадора носит в себе смерть, как человек носит в себе липкие, дурные мысли. Трехцветная, как флаг предупреждения, как сигнал тревоги, - она носит латинское имя триколор (Epipedobates tricolor).

С ее теплой тропической кожи сняли невидимую пленку смерти. Выцедили алкалоид - эпибатидин. Не для защиты - для нападения. Природа дала лягушке яд, чтобы ее не трогали. Человек взял яд, чтобы тронуть другого. Лягушка прыгает, спасаясь. Человек - прыгает, чтобы догнать и сразить другого.

Болото терпит. Болото помнит. Оно хранит древнее знание, что всегда так было - что всегда так и будет. Жизнь и смерть сплелись здесь воедино, стали одним бесконечным и беззвучным течением - и частью самого ландшафта. Яд растворился в воде, просочился в каждый пузырек, в каждую молекулу, и напитал это болото смертью до самого дна.

Комментаторы рассуждают о причинах, которые заставили Путина избавиться от Навального.

Аббас Галлямов

В персоналистских диктатурах политическая борьба - это не столько столкновение программ, сколько противостояние характеров. Большинство из тех, кто недоволен положением дел в стране и критикуют его, стараются избегать упоминания имени Путина или упоминают его вскользь. Навальный не боялся этого делать. Он постоянно бросал главе государства личный вызов. Он был его персональным врагом. Это повышало риски, но и добавляло образу Навального то, что называется «аутентичностью» - ощущение подлинности.

Навальный уничтожал образ Путина как «великой исторической личности»

Навальный лишал фигуру Путина всякой «возвышенности». Многие критики последнего любят порассуждать, что он дескать мечтает о восстановлении то ли СССР, то ли Российской империи, - тем самым придавая его образу некий романтический оттенок, представляя его своего рода «кремлёвским мечтателем». Навальный же всегда говорил: «Это всё притворство. В действительности его ни интересует страна, его волнует только его собственная безопасность и личное богатство. Всё остальное для него лишь инструменты». Навальный уничтожал образ Путина как «государственника» и «великой исторической личности», рисуя вместо него случайно дорвавшегося до власти коррупционера.

Есть ещё один важный момент. Многие российские либералы любят жаловаться на народ. Мол, он авторитарен, ему нужна «твёрдая рука». Из этого вытекает, что источник проблем - не столько Путин, сколько сами россияне. Навальный никогда не рассуждал подобным образом. Он утверждал, что Россия станет демократической и прогрессивной, как только от власти будет отстранена конкретно эта возглавляемая Путиным клика коррумпированных политиков. Как только сменится режим, страна и люди начнут строить «Светлую Россию будущего».

Это делало месседж Навального чрезвычайно оптимистичным. Большинство же представителей российской оппозиции, напротив, настроены в отношении будущего крайне пессимистично. Когда ты утверждаешь, что проблема в народе, а не в диктаторе, ты тем самым обрекаешь себя на поражение. Диктатора можно свергнуть, он может умереть, но куда ты денешь народ? Такая позиция лишает политической привлекательности и ощущения силы. В этом смысле Навальный был «сильным» – будущее как бы принадлежало ему.

Именно поэтому Навальный мог мобилизовать десятки тысяч людей. Он мог буквально наполнить ими улицы. Ни один другой оппозиционный лидер этого не умел. Остальные лишь ждали, когда под давлением каких-то внешних обстоятельств люди сами выйдут на площади и тогда они попытаются предложить им лозунги и, если повезёт, может быть даже возглавить протест. Навальный же создавал поводы с нуля, он создавал события - например показывал фильм «Он вам не Димон» и взрывал «крымский консенсус». Навальный не шёл вслед за повесткой, он формировал её.

Режим в тот момент боялся даже Надеждина с Дунцовой

Навальный был не только идеологом, но и организатором. В России создать политические региональные сети удавалось только тем, кто использовал возможности государства: нынешнего - как единороссы, справороссы, жириновцы и прочая карманная «оппозиция», и бывшего - советского - как коммунисты. ФБК не только не пользовался ресурсами государства, он шёл против него - и всё-таки региональную сеть создал. Единственный из представителей несистемной оппозиции Навальный работал не только на федеральном, но и на региональном уровне.

На самом деле перечислять сильные стороны Навального можно долго, но и перечисленного достаточно, чтобы понять, что в условиях приближавшихся выборов и резко усилившегося антивоенного потенциала это создавало для режима такие риски, что Навального решили убрать. Режим в тот момент боялся даже Надеждина с Дунцовой, что уж тут говорить про Навального. Максимальная оппозиционность, которую он готов теперь терпеть, это Харитонов со Слуцким.

Кремлевские чиновники называют обвинения необоснованными - впрочем, ничего другого от них никто и не ждал.

Олег Пшеничный

Песков совершенно внезапно оглушил заявлением, что обвинения в отравлении Навального предвзятые и ни на чем не основанные. Ах, вот оно что. Ну так вы и на Украину же не нападали? Так ведь?

На Украину не нападали, Навального не травили, миллиарды не украли, мозги на месте, на шизанутых жаб не похожи. Так и запишем.

Пропагандистские каналы пытаются высмеять результаты расследования.

Борис Рожин

В Европе решили заменить историю про отравленные трусы Навального на историю про ядовитую эквадорскую лягушку, которой отравили Навального. Старая версия про трусы была клоунской, эта аналогичная.

Методичка

До рассказов в стиле Конан Дойля о сотрудниках ФСИН, стрелявших в Навального из духовой трубки с ядовитыми дротиками, дело не дошло, но и без этого получилось нескучно.

На самом деле этот яд в России уже научились синтезировать, разъясняет автор научно-популярного канала "Голый землекоп" Илья Колмановский:

Конечно, российским учёным не нужно содержать в неволе никаких лягушек

Современная культура так устроена, что любое упоминание дикого животного вызывает курьезный, парадоксальный эффект. Воображение рисует картину каких-то склизких амфибий, которых агенты Кремля ловят в эквадорском лесу и везут на Ямал в колонию. Кто-то увидит в этом извращенное изуверство, а кто-то — повод усомниться в результате анализа, уж слишком дико это звучит.

На самом деле всё гораздо проще. Ученые постоянно ищут природные соединения в попытке создать новые лекарства. Конкретно этот токсин действительно был исходно открыт в слизистой кожи ядовитых лягушек, древолазов. И, как с другими такими токсинами, наука пошла по шагам:

(1) Синтез вещества в лаборатории. Это вещество нереально получать из лягушек, потому что для производства в коже лягушкам нужны в диете исходные молекулы из тропических насекомых и слизняков - в неволе же такие лягушки безопасны, не производят ядов

(2) Попытки применять на мышах — в данном случае как обезболивающее. Оказалось что эпибатидин это плохой кандидат — несмотря на эффект в тысячи раз более сильный, чем у опиодов, токсичность слишком высока и применять его рискованно

(3) Попытки менять формулу этого токсина, чтобы сохранить эффект, но снизить токсичность. Пока без результата, но возможно получится в будущем

Это в мире. А теперь про Россию: конечно, российским учёным не нужно содержать в неволе никаких лягушек. СМИ уже нашли указания на синтез эпибатидина и похожих веществ в российских институтах.

Научная работа о способе получения эпибатидина была опубликована в России еще в 2013 году – на это обратил внимание журналист-расследователь «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Опубликовала ее группа специалистов из Института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), того самого, где разрабатывался и «Новичок». Один из этих специалистов - бывший замначальника химических войск по исследованиям и вооружению Владимир Кондратьев.

Александр Плющев

Соль эпибатидина можно купить в интернете. Эта ссылка выпала у меня первой, когда я забил в гугле "эпибатидин купить".

Ну, как можно купить. Кому попало его не продают. Можно оставить на него заявку, если вы юрлицо/госпредприятие. Соль тоже очень токсична, это просто химическая форма для удобного хранения и транспортировки опасного вещества. Продается она как реактив для фармацевтических лабораторий и предприятий. Знание это вообще ничего не меняет в смысле того, на кого падают подозрения в убийстве Навального - все на того же, на кого и раньше, поскольку дело тут не столько в яде, сколько в особо охраняемом месте, где содержался Навальный. Доставка в Харп и применение там отравляющего вещества не под контролем властей видится крайне маловероятным.

Формально эпибатидин не является химическим оружием, ни в какие списки запрещенных к обороту веществ не входит. Однако в заявлении пяти стран говорится следующее: "Наши постоянные представители при Организации по запрещению химического оружия написали сегодня Генеральному директору, чтобы проинформировать его об этом нарушении Россией Конвенции по химическому оружию." Почему так? А вот почему.

Применение эпибатидина в качестве оружия считается нарушением запрета на токсинное оружие

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) запрещает разработку, производство, накопление и приобретение биологических агентов и токсинов, независимо от их происхождения или метода производства. Применение эпибатидина в качестве оружия считается нарушением запрета на токсинное оружие.

По конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), любое химическое вещество, которое за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать смерть, временную потерю трудоспособности или причинить постоянный вред человеку, считается химическим оружием, если оно используется в военных или враждебных целях.

Хотя эпибатидин не внесен в «Списки» Конвенции (как, например, зарин или VX), его использование для причинения вреда автоматически переводит его в категорию химического оружия.

Годовщина смерти Навального заставила комментаторов задуматься о судьбе оппозиционного движения в России.

Денис Билунов

Сегодня, через два года после его смерти, я вижу в своей ленте попытки закрыть эту историю как завершенную: сказать, что «ничего не получилось», и поставить точку. Мне кажется важным не поддаваться этому искушению. История Навального — это не только финал в арктической колонии, но и все те годы, когда в России заново учились протестовать, самоорганизовываться, спорить и смеяться над властью. Если у этой страны когда-нибудь будет шанс выйти из нынешней тьмы, то он будет опираться именно на этот опыт — а значит, память о Навальном остается не только моральным долгом, но и частью будущего, которого мы пока не видим.

Заявление об отравлении Навального было сделано на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В соцсетях задаются вопросом, как на это отреагируют политики в Европе и мире, и призывают открыть глаза на преступления Кремля.

Андрей Волна

То, что Алексей Навальный был убит в тюрьме, мало у кого вызывало сомнения. Я предполагал тогда, что, судя по отрывистым сообщениям о последних часах его жизни, он вновь был отравлен ФОС.

Оказалось, что нет. Он был отравлен эпибатидином. Механизм действия яда схож с механизмом действия ФОС. Отсюда и сходство в клинике отравления.

О чем свидетельствуют эти данные:

Навальный был не просто убит. Он был казнен. Казнен страшной смертью. Последний час своей жизни он провел в диких мучениях.

Светлая память…

Россия не прекращала и не прекращает разработку химического оружия. Трудно представить, что за этим ядом русские снарядили специальную экспедицию в Латинскую Америку. Да в России этого и не скрывают, что работали с этим ядом. В «мирных» целях, естественно.

Россия в нынешнем виде является страшным и кровавым агрессором. Но война в Украине - это не предел. Почему? Потому, что Россия готова абсолютно на всё. И этот один случай одной казни (двухэтапной), и сотни тысяч убийств в Украине, говорят только об одном. Мы, Европа, мир опоздали. Россия должна была быть остановлена давно. Как минимум - в 2008 (считаю, что раньше).

Но и сейчас ещё можно открыть глаза.

Это сложно. Но можно. Если не бояться признать очевидного.

Взращен страшный монстр.

Не заигрывать с этим режимом надо.

А ликвидировать. Как? Не ко мне вопрос. Я не знаю. Просто дальше будет ещё хуже и ещё страшнее.