Екатерина Шульман объявила, что уехала в Германию на год 

Политолог и общественный деятель Екатерина Шульман объявила, что уехала из России в Германию на год в качестве стипендиата фонда имени Роберта Боша.

Фонд, один из крупнейших в Германии, был создан в 1984 году, его основная цель - привлечение молодых специалистов, в основном из США, для последующего их трудоустройства в немецких правительственных и общественных организациях.

При этом Шульман подчеркнула, что её отъезд - "не бессрочное мероприятие" и она не считает себя эмигрантом.

Кандидат политических наук Екатерина Шульман до последнего времени являлась доцентом Московской высшей школы социальных и экономических наук (неофициальное название - Шанинка), а также преподавала на кафедре государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС.

С декабря 2018 года по октябрь 2019-го Шульман входила в состав Совета по правам человека при президенте России. Вплоть до закрытия радиостанции "Эхо Москвы" вела авторскую программу "Статус", после чего полностью переключилась на свой ютьюб-канал, на который подписаны более 900 тысяч человек.

В конце февраля Шульман выступила против военного вторжения российских войск на территорию Украины. 1 апреля стало известно, что МВД запросило документы о работе Шульман в Шанинке.