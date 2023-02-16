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Бывший депутат Госдумы от "Единой России" выступил против войны

Депутат Роберт Шлегель во время заседания Госдумы по проекту бюджета, ноябрь 2013 года

Бывший депутат Госдумы и член партии "Единая Россия" Роберт Шлегель, переехавший в 2019 году в Германию, опубликовал в социальный сети Facebook антивоенный пост, одновременно с этим поддержав находящихся в заключении российских оппозиционеров.

"Почти год назад началась никому не нужная, кроме Владимира Путина, война, которая ежедневно уносит множество жизней... Я категорически против того, что происходит, и считаю, что люди, которые высказались против войны и несут наказание - Навальный, Яшин, Ройзман и многие другие - настоящие герои. Я считаю, что те, кто не молчит и предпринимает действия, чтобы война закончилась как можно скорее, заслуживают глубочайшего уважения. Я хотел бы высказать слова солидарности и поддержи этим людям... Россия жива биением храбрых сердец этих людей", - написал Шлегель.

Роберт Шлегель стал депутатом Госдумы от "Единой России" в 23 года (в 2007 году). В партию он попал будучи пресс-секретарём прокремлёвского молодёжного движения "Наши".

В парламенте Шлегель поработал до 2016 года. Он голосовал за так называемый "закон Димы Яковлева", установивший запрет на усыновление российских детей гражданами США, за аннексию Крыма, а также выступал против налаживания связей с Евросоюзом из-за его "антироссийской, граничащей с русофобией риторики". Также депутат направлял запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить телеканал "Дождь" из-за трансляции протестных митингов.

В 2019 году Шлегель переехал в Германию и получив гражданство этой страны. В последнее время он работал в компании Acronis, занимающейся кибербезопасностью, в должности директора по стратегическим проектам и операциям.

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