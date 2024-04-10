Следственный комитет России обвинил бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Магомеда Гаджиева в организации заказного убийства ректора Института теологии и международных отношений в Махачкале Максуда Садикова летом 2011 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела.

Расследование дела было возобновлено в августе 2022 года. В 2023 году Гаджиев был включён министерством юстиции России в список так называемых иностранных агентов.

Подозреваемый в совершении убийства — сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов был задержан год назад. Его дело слушается в Верховном суде Дагестана, свою причастность к преступлению он отрицает.

Организатором убийства, по версии следствия, был бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев. Как следует из материалов дела, Гаджиев на фоне личных неприязненных отношений к Садикову нанял за деньги исполнителей для организации убийства. В качестве стрелков были подобраны Рамазан Магомедов и неизвестный, пишет "Коммерсантъ". Они выследили Садикова и убили во дворе дома, где он жил. Второй жертвой киллеров стал шофёр и охранник ректора.

Гаджиев сейчас находится за пределами России. В июне 2023 года в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого как организатора убийства ректора Садикова. После этого бывший депутат был объявлен в международный розыск по уголовной статье. По какой именно, не уточнялось. Ему была также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

26 мая прошлого года Минюст России признал Магомеда Гаджиева "иностранным агентом". В ведомстве заявили, что Гаджиев с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, а также заявлял о поддержке властей Украины. На следующий день Гаджиева исключили из "Единой России". В Госдуме он работал на протяжении четырех созывов, в 2003 - 2021 годах.

Максуд Садиков возглавлял созданный в том числе и по его инициативе Институт теологии и международных отношений в течение восьми лет. Это первое на Северном Кавказе учебное заведение, в стенах которого студенты стали получать религиозное образование наряду со светским.