Экс-директора театра "Красный факел" отправили под домашний арест

Бывшего директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина отправили на два месяца под домашний арест по делу о растрате бюджета. Он не признаёт свою вину, сообщил ТАСС.
Кулябина подозревают в растрате 1,8 миллиона рублей, которые он якобы незаконно выплачивал как надбавку к зарплате сына Тимофея Кулябина, который работал в театре главным режиссером. Кулябин-старший возместил бюджету Новосибирский области возможный ущерб, сообщает Сибирь.Реалии.
Тимофей Кулябин был главным режиссером "Красного факела" с 2015 по апрель 2022 года. После начала войны в Украине он покинул страну и критически высказывался о российском вторжении. Он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины.
В декабре прошлого года Александр Кулябин был отправлен в отставку с поста директора театра, который он занимал 23 года.
В конце декабря театр "Красный факел" отменил январские и февральские показы спектаклей "Онегин" и "Дикая утка" Тимофея Кулябина.
- Тимофей Кулябин — один из известных театральных режиссеров в России. Его спектакли "Три сестры", "Онегин" и "Дети солнца" получали главную театральную премию России "Золотую маску".
- Государственный театр "Красный факел" принадлежит правительству Новосибирской области.
- Ранее "Красный факел" отменил премьеру спектакля "Белая болезнь" по одноименной пьесе Карела Чапека о том, как диктатор некой страны готовит вторжение в соседнее государство на фоне пандемии.
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