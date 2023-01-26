Экс-директора театра "Красный факел" отправили под домашний арест

Бывшего директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина отправили на два месяца под домашний арест по делу о растрате бюджета. Он не признаёт свою вину, сообщил ТАСС.

Кулябина подозревают в растрате 1,8 миллиона рублей, которые он якобы незаконно выплачивал как надбавку к зарплате сына Тимофея Кулябина, который работал в театре главным режиссером. Кулябин-старший возместил бюджету Новосибирский области возможный ущерб, сообщает Сибирь.Реалии.

Тимофей Кулябин был главным режиссером "Красного факела" с 2015 по апрель 2022 года. После начала войны в Украине он покинул страну и критически высказывался о российском вторжении. Он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины.

В декабре прошлого года Александр Кулябин был отправлен в отставку с поста директора театра, который он занимал 23 года.

В конце декабря театр "Красный факел" отменил январские и февральские показы спектаклей "Онегин" и "Дикая утка" Тимофея Кулябина.