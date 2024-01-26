Экс-директору театра "Красный факел" ужесточили обвинение

Прокуратура Новосибирской области ужесточила обвинение бывшему директору театра "Красный факел" Александру Кулябину.

По данным издания "Сибирский экспресс", в утвержденном обвинительном заключении по уголовному делу Кулябину помимо предъявленного ранее обвинения в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, следствие вменяет также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Максимальный срок наказания по этим статьям – десять лет лишения свободы.

В январе 2023 года Александра Кулябина отправили под домашний арест по делу о растрате 1,8 миллионов рублей. Следствие утверждало, что он, как директор, незаконно выплачивал надбавки к зарплате своего сына – главного режиссёра театра Тимофея Кулябина. Кулябин-старший возместил бюджету Новосибирский области возможный ущерб.

В декабре 2022 года Александр Кулябин был отправлен в отставку с поста директора государственного театра "Красный факел", который он занимал 23 года.

Тимофей Кулябин — один из известных театральных режиссеров в России. Его спектакли "Три сестры", "Онегин" и "Дети солнца" получали главную театральную премию страны "Золотую маску".

После начала войны в Украине он уехал из России и неоднократно публиковал в инстаграме антивоенные посты. Театр отменил показы его спектаклей.