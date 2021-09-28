Экс-глава хабаровского штаба Навального получил три года условно

Суд приговорил экс-координатора хабаровского штаба Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена) к трем годам условно по уголовной статье о неоднократном нарушении закона о митингах. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил адвокат Виталий Тыхта.
По его словам, испытательный срок, согласно приговору, также составит три года. Алексей Ворсин до вступления приговора в силу будет находиться под подпиской о невыезде.
17 сентября прокурор во время судебных прений запросил экс-главе местного штаба Навального Алексею Ворсину 2 года колонии.
На суде от 10 сентября Ворсин заявил, что во время обыска в марте 2021 года к нему ворвались бойцы ОМОНа и начали его бить с требованием сообщить пин-код от телефона. Пока шел обыск, Ворсин, по его словам, четыре часа был в наручниках. Полицейские открыли окна и двери, хотя на улице было холодно. Задержанный неоднократно просил возможности одеться, этого сделать не дали. Ему также не давали возможности сесть, облокотиться на стол или стену, при этом били по ногам.
- 19 марта к Алексею Ворсину, а также хабаровскому координатору Либертарианской партии Артему Мозгову и кандидату в городскую думу Хабаровска Андрею Пастухову пришли с обысками. Центральный районный суд Хабаровска отправил Алексея Ворсина под домашний арест до 16 мая. Позже меру пресечения продлили. В июле по делу Ворсина начался суд.
- Поводом для возбуждения уголовного дела по "дадинской" статье (о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий) стал твит Ворсина с призывом выйти на несогласованную акцию 23 января в центре Хабаровска. Ранее активиста неоднократно задерживали, подвергали штрафам и отправляли под арест за участие в акциях протеста.
- Правозащитный центр "Мемориал" (признан Минюстом России "иностранным агентом") признал Ворсина политическим заключённым.
- В конце мая Госдума запретила причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах. 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.
- Ворсин, будучи под домашним арестом, вел переговоры с партией "Яблоко" о выдвижении на выборы в Госдуму в качестве партийного кандидата, но 4 июля "Яблоко" отказалось выдвигать Ворсина и других оппозиционеров
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