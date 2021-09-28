Экс-глава хабаровского штаба Навального получил три года условно

Суд приговорил экс-координатора хабаровского штаба Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена) к трем годам условно по уголовной статье о неоднократном нарушении закона о митингах. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил адвокат Виталий Тыхта.

По его словам, испытательный срок, согласно приговору, также составит три года. Алексей Ворсин до вступления приговора в силу будет находиться под подпиской о невыезде.

17 сентября прокурор во время судебных прений запросил экс-главе местного штаба Навального Алексею Ворсину 2 года колонии.

На суде от 10 сентября Ворсин заявил, что во время обыска в марте 2021 года к нему ворвались бойцы ОМОНа и начали его бить с требованием сообщить пин-код от телефона. Пока шел обыск, Ворсин, по его словам, четыре часа был в наручниках. Полицейские открыли окна и двери, хотя на улице было холодно. Задержанный неоднократно просил возможности одеться, этого сделать не дали. Ему также не давали возможности сесть, облокотиться на стол или стену, при этом били по ногам.