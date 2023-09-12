Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет в Санкт-Петербург

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала с Путиным на своей свадьбе в 2018 году, переедет жить в Санкт-Петербург. Об этом она рассказала ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По ее словам, она переедет из-за работы: Кнайсль руководит центом G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues).

"Поскольку там очень много работы, и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург", – заявила Кнайсль.

Ранее управление ветеринарии Ленинградской области сообщило, что Кнайсль привезла в Россию двух пони. Информация о перевозке пони появилась также на странице "Конного клуба Ткаченко Алены" в "ВК".

"Мы встречали из аэропорта Пулково двух очаровательных поней, они пересекли 6 границ, маршрут начинался в Австрии", – говорится в сообщении.

Как отмечает The Insider, судя по фотографиям из Пулково, опубликованным на странице конного клуба, пони доставил Ил-76МД с бортовым номером RF-76762. Этот самолет принадлежит 224-му летному отряду Минобороны России, который в мае попал под санкции США и Украины за перевозку техники и наемников ЧВК "Вагнер".