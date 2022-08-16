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Экс-глава района Краснодарского края застрелился на пороге прокуратуры

Бывший глава Гулькевичского района Краснодарского края Леонид Гутриц был найден мёртвым на пороге районной прокуратуры. По сведениям источника Кавказ.Реалии, 65-летний Гутриц застрелился. Рядом с телом была найдена предсмертная записка, сообщает телеграм-канал Baza.

"Радуйтесь прокуроры! Вы вместе с продажными следователями и аферисткой Чуйко убили меня", – говорится в записке.

Кавказ.Реалии выяснили, что Гутриц с 2015 года пытался взыскать с некой Натальи Чуйко долг почти в 34 миллиона рублей. Кроме того, по словам местного юриста, в отношении бывшего чиновника велось уголовное дело из-за утонувшего в аквапарке ребёнка. Гутриц был собственником аквапарка.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Гутрица.

  • Леонид Гутриц был главой Гулькевичского района в 2003–2007 годах. После этого занимался бизнесом, состоял в районном совете по малому предпринимательству. Гутриц награждён медалью "За боевое содружество", знаками "Почётный строитель России", "Заслуженный строитель Кубани".

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