Экс-глава Росвооружения Огарев найден мертвым в своем доме

В Подмосковье в собственном доме найден мертвым бывший глава компании "Росвооружение" Алексей Огарев, сообщает ТАСС. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер; полиция начала доследственную проверку.

64-летний Огарев возглавлял государственную компанию "Росвооружение" с 1999 по 2000 годы. В 2000 году в результате слияния компаний "Росвооружение" и "Промэкспорт" был образован "Рособоронэкспорт" - это единственный в России специальный экспортер отечественного оружия и военной техники с многомиллиардными оборотами.

За свою карьеру Огарев также занимал должности постоянного представителя России при ОБСЕ, заместителя руководителя администрации президента и заместителя секретаря Совета безопасности. Известно, что в свое время Огарев учился с Алексеем Дьяченко, мужем дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны.