Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный по обвинениям в мошенничестве и получении взятки объявил сухую голодовку в тюмемной больнице Торжка, где он находится с 30 марта. Об этом сообщает RusNews со ссылкой на самого Шестуна.

В своем письме Шестун пишет, что с 7 апреля он перешел на сухую голодовку, отказавшись от воды. Он требует длительное свидание с детьми и ответ на его обращения, которые игнорируют надзорные органы.

Кроме того, Шестун пишет, что ему не оказывают медицинскую помощь.

"Главный врач заявляет, что "вы приехали на врачебную комиссию, лечить мы вас не можем", - пишет Шестун.

У него сахарный диабет и выпало три зуба.

В одном из предыдущих писем Шестун сообщил, что 3 декабря пытался покончить с собой в ИК-6 строгого режима в городе Бежецке, узнав о том, что его пожилую мать выселили из дома на улицу.

В декабре 2020 года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным по семи статьям уголовного кодекса, среди них – мошенничество в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере, незаконная предпринимательская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путём. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

В 2024 году ему увеличили срок до 17 лет по новому уголовному делу о причинении насилия, неопасного для здоровья, в отношении сотрудника ФСИН, которого, как утверждало следствие, Шестун дважды ударил стулом. Экспертиза показала признаки монтажа видеозаписи, которая легла в основу уголовного дела, но судья отказался ее рассматривать.

Шестун вину не признал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он несколько раз объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.

"Мемориал" признал Шестуна политзаключенным.

