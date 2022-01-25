Экс-глава штаба Навального в Мурманске Грудина уехала из России

Бывший координатор штаба Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в России) в Мурманске Виолетта Грудина уехала из России. Об этом она рассказала Север.Реалии.



"Уехала из страны. Больше комментариев у меня нет", - сказала редакции активистка.

В своём телеграм-канале она написала, что "не эмигрировала" и не собирается просить политическое убежище. В какой именно стране она сейчас находится, Грудина не пишет.

Виолетта Грудина в прошлом году стала обвиняемой по так называемому санитарному делу. Уголовное дело в отношении неё возбудили в июле 2021 года после объявления о том, что она будет участвовать в выборах в городской совет Мурманска. По версии следствия, Грудина участвовала в предвыборной агитации, будучи больной коронавирусной инфекцией. Её принудительно госпитализировали, хотя тест у нее был отрицательный. Активистка пыталась подать документы в избирком через администрацию больницы, но руководство медицинского учреждения этого не сделало. Грудина в знак протеста объявляла голодовку.

В начале августа Грудину отпустили из больницы, но на пороге учреждения её задержали полицейские и повезли в суд, который избрал ей меру пресечения по уголовному делу в виде подписки о невыезде. В выборах она участвовать не смогла. 11 ноября 2021 года Грудиной предъявили окончательное обвинение по "санитарному делу". 29 декабря её объявили в розыск.