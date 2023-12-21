Экс-главе ЦБ Латвии дали срок по делу о рыбалке на Камчатке

Суд в Юрмале приговорил бывшего главу Центробанка Латвии Илмара Римшевича к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции.

Римшевичу, который возглавлял ЦБ Латвии с 2001 по 2019 год, вменили получение взяток от латвийского банка Trasta komercbanka, который закрылся в 2016 году. Римшевич отрицает вину и намерен подать апелляцию.

Дело возбудили ещё в 2018 году. Римшевича тогда задержали, но отпустили под залог с запретом приближаться к другим участникам дела.

Согласно приговору, в 2010 году к Римшевичу обратился крупнейший акционер Trasta komercbanka Игорь Буймистер с просьбой "помочь в вопросах", связанных с национальной комиссией под надзору за деятельностью банков. Взамен он оплатил Римшевичу поездку на Камчатку, что обошлось ему в 7,5 тысяч евро. Позже Буймистер сам подаст об этом заявление, что позволит ему избежать уголовного преследования. В августе 2021 года Буймистер умер.

В защиту Римшевича выступили организатор рыболовного тура и камчатский гид, который в поездке охранял главу латвийского ЦБ от медведей. Они специально приехали в Латвию и дали показания, утверждая, что Римшевич всё оплатил сам. Прокурор тогда отмечал, что у свидетелей "избирательная память": они в деталях помнили только то, что касалось Римшевича. Россия отказалась помогать Латвии в расследовании, назвав преследование главы ЦБ "политически мотивированным".

Помимо взятки рыбалкой, в 2012 году Римшевич получил от Trasta komercbanka 250 тысяч евро, тоже "помогая с вопросами" надзорной комиссии. Их Римшевич потратил на покупку недвижимости от имени компании, тайным совладельцем которой он стал. Публичного совладельца – бизнесмена Мариса Мартинсонса – суд приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.