Экс-главу кемеровского штаба Навального доставили на допрос в СК

Бывшего координатора кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову доставили в Следственный комитет на допрос, сообщил в твиттере ведущий "Популярной политики" Дмитрий Низовцев. По какому делу ведется допрос, пока неизвестно.

Как рассказал Низовцев, утром 29 июля сотрудники полиции остановили Пахомову на вокзале в Москве и отвезли в СК. Ее вызвали на допрос в качестве свидетеля к следователю Александру Кемерову. Ранее бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко рассказывал, что этот следователь угрожал ему и пытался заставить дать ложные показания против политика Алексея Навального по делу о мошенничестве.

"Он [следователь] сунул мне бумагу с обвинительным заключением, где были процитированы мои показания. Что мне было делать – я учил, рассказал ему дважды, его это удовлетворило", – рассказал Горожанко на суде против Навального.

Ксения Пахомова возглавляла штаб Навального в Кемерове в 2017–2018 годах. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге.