Экс-главу МЧС Кузбасса освободили по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд в Кемерове освободил от наказания бывшего главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Ранее его приговорили к 10,5 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Как сообщает ТАСС, его освободили от наказания по статье о халатности в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд постановил немедленно освободить Мамонтова из-под стражи. Защита добивалась отмены приговора, но не из-за истечения срока давности, а с формулировкой об оправдании. Адвокат Мамонтова заявила, что считает своего подзащитного невиновным и планирует подавать кассационную жалобу.
Суд также смягчил приговор главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву – с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима. Его тоже освободили от наказания за халатность в связи с истечением срока давности.
27 июня 2023 года суд в Кемерове признал Мамонтова виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, а также в растрате в особо крупном размере. Терентьева признали виновным по статье о халатности и в мошенничестве с использованием служебного положения.
По данным следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне, но "не приняли меры для проведения проверки". В том числе из-за халатности бывшего главы МЧС и госинспектора, по мнению следователей, система пожаротушения оказалась сломана, а аварийные выходы закрыты.
- 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел крупный пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены пять уголовных дел в отношении 15 человек: сотрудников МЧС, чиновников и работников торгового центра.
- Следствия пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из "Зимней вишни" оказались заперты.
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