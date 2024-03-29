Экс-главу МЧС Кузбасса освободили по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд в Кемерове освободил от наказания бывшего главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Ранее его приговорили к 10,5 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Как сообщает ТАСС, его освободили от наказания по статье о халатности в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд постановил немедленно освободить Мамонтова из-под стражи. Защита добивалась отмены приговора, но не из-за истечения срока давности, а с формулировкой об оправдании. Адвокат Мамонтова заявила, что считает своего подзащитного невиновным и планирует подавать кассационную жалобу.

Суд также смягчил приговор главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву – с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима. Его тоже освободили от наказания за халатность в связи с истечением срока давности.

27 июня 2023 года суд в Кемерове признал Мамонтова виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, а также в растрате в особо крупном размере. Терентьева признали виновным по статье о халатности и в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне, но "не приняли меры для проведения проверки". В том числе из-за халатности бывшего главы МЧС и госинспектора, по мнению следователей, система пожаротушения оказалась сломана, а аварийные выходы закрыты.