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Экс-главу петербургского "Яблока" приговорили к 5 месяцам колонии 

Максим Резник 

В Петербурге суд приговорил к пяти месяцем колонии-поселения бывшего председателя городского отделения партии "Яблоко" и депутата законодательного собрания Максима Резника. Его признали виновным в хранении марихуаны.

По версии следствия, больше года назад Резник "с особым цинизмом, проигнорировав нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти РФ" приобрёл для личного употребления 18,2 грамма наркотика.

При этом, несмотря на обвинительный приговор, Резника освободили в зале суда, так как он 10 месяцев находился под домашним арестом, и этот срок засчитан ему в качестве отбытия наказания.

Отмечается, что политик вину не признал, заявив, что дело против него является "политической расправой".

Ещё до того, как Резника задержали, он сообщал об угрозах в свой адрес, в также о слежке. По словам депутата, неизвестные требовали от него выступить с публичной критикой акций в поддержку Алексея Навального - в противном случае Резнику пригрозили уголовным делом по наркотической статье.

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