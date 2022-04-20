Экс-главу петербургского "Яблока" приговорили к 5 месяцам колонии 

В Петербурге суд приговорил к пяти месяцем колонии-поселения бывшего председателя городского отделения партии "Яблоко" и депутата законодательного собрания Максима Резника. Его признали виновным в хранении марихуаны.
По версии следствия, больше года назад Резник "с особым цинизмом, проигнорировав нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти РФ" приобрёл для личного употребления 18,2 грамма наркотика.
При этом, несмотря на обвинительный приговор, Резника освободили в зале суда, так как он 10 месяцев находился под домашним арестом, и этот срок засчитан ему в качестве отбытия наказания.
Отмечается, что политик вину не признал, заявив, что дело против него является "политической расправой".
Ещё до того, как Резника задержали, он сообщал об угрозах в свой адрес, в также о слежке. По словам депутата, неизвестные требовали от него выступить с публичной критикой акций в поддержку Алексея Навального - в противном случае Резнику пригрозили уголовным делом по наркотической статье.
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