Экс-главу "Росавиации" и его заместителя отправили в СИЗО

Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По той же статье арестован до 9 августа его бывший заместитель Константин Махов, отвечавший за реконструкцию и модернизацию аэропортов. Нерадько уже обжаловал арест.

По данным "Коммерсанта", дело также касается хищения 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово – контракт почти на 13 миллиардов рублей был заключен в 2014 году, однако подрядчик так и не завершил работы и обанкротился. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год, до этого занимал посты первого замминистра транспорта, главы Ространснадзора и Росаэронавигации.

Махов покинул Росавиацию в 2017 году, после чего занимал руководящие посты в структурах, аффилированных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом. "Агентство" предполагает, что задержание Махова может быть связано с делом "авторитета" Ильи Трабера, так как "РусХимАльянс" в 2021 году получила контроль над "Новыми коммунальными технологиями", в которой до этого была доля Трабера.