МВД России объявило в федеральный розыск бывшего координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина. Информация об этом появилась в базе данных ведомства, - сообщает Сибирь.Реалии.

"Возможно, скоро моё фото будет висеть на всех остановках Хабаровска, но это никак не связано с приближающимися выборами. Меня объявили в федеральный розыск", — написал активист в своем телеграм-канале, пообещав рассказать подробности в вечернем стриме в воскресенье.

Во время трансляции Ворсин пояснил, что его объявили в розыск по уголовному делу об организации экстремистского сообщества. Таким сообществом в прошлом году были признаны штабы Навального. "Я оказался перед очень трудным выбором и принял очень сложное для себя решение. Наверное, одно из самых сложных в жизни решений — временно уехать из России", — заявил он. В телеграм-канале он написал, что в ближайшее время не намерен заниматься политикой.

По вменяемой статье стороннику Навального грозит до десяти лет тюрьмы.