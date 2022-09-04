МВД России объявило в федеральный розыск бывшего координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина. Информация об этом появилась в базе данных ведомства, - сообщает Сибирь.Реалии.
"Возможно, скоро моё фото будет висеть на всех остановках Хабаровска, но это никак не связано с приближающимися выборами. Меня объявили в федеральный розыск", — написал активист в своем телеграм-канале, пообещав рассказать подробности в вечернем стриме в воскресенье.
Во время трансляции Ворсин пояснил, что его объявили в розыск по уголовному делу об организации экстремистского сообщества. Таким сообществом в прошлом году были признаны штабы Навального. "Я оказался перед очень трудным выбором и принял очень сложное для себя решение. Наверное, одно из самых сложных в жизни решений — временно уехать из России", — заявил он. В телеграм-канале он написал, что в ближайшее время не намерен заниматься политикой.
По вменяемой статье стороннику Навального грозит до десяти лет тюрьмы.
- Весной 2021 года против Алексея Ворсина возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской" статье. Поводом для возбуждения дела стал твит Ворсина с призывом выйти на несогласованную акцию 23 января в центре Хабаровска. Ранее активиста неоднократно задерживали, подвергали штрафам и отправляли под арест за участие в акциях протеста.
- 28 сентября 2021 года суд приговорил Ворсина к трем годам условно по уголовной статье о неоднократном нарушении закона о митингах.
- Против бывших координаторов штабов оппозиционера Алексея Навального в различных регионах России возбуждены уголовные дела. Многие из них уехали в России. Бывший координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева в ноябре 2021 года была арестована и с тех пор находится в СИЗО.
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