Экс-губернатор и бизнесмены из РФ получили паспорта Кыргызстана

Ряд российских бизнесменов и других известных лиц после российского широкомасштабного вторжения в Украину получили гражданство Кыргызстана. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на указ президента центральноазиатской республики Садыра Жапарова, подписанный ещё в прошлом году.

Представители Transparency International в России считают, что при получении россиянами киргизского паспорта имеет место коррупционная составляющая - пишет Радио Азаттык.

"Жители Москвы бросились получать паспорта Киргизии. В последнем президентском указе о приеме в гражданство республики оказалось около полусотни жителей столичного региона и еще столько же людей из других точек России", ‒ отмечает The Moscow Times. В указе, который проанализировало издание, перечислены лица, чьи имена, граждан, чьи имена, фамилии, даты и места рождения полностью совпадают с данными россиян, таких как бывший губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, дочь полномочного представителя правительства России в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского ‒ Наталия Барщевская, а также сооснователь криптобиржи Bitzlato Антон Шкуренко и сыновья бизнесмена, владельца "Ароматного мира" Валерия Задорина ‒ Александр и Михаил.

Радио Азаттык обратило внимание на пост финансиста из Москвы Михаила Жуховицкого, который сейчас проживает в Кыргызстане. 22 ноября 2022 года на своей странице в фейсбук он написал, что помог своим друзьям, у которых "теперь будет второй паспорт". Несколько дней назад он опубликовал другой пост о преимуществах получения паспорта Кыргызстана: "сценарий только один. Промежуточный паспорт Средней Азии. На него потом сверху островной паспорт, безвизовый в ЕС. Или Турция – у вас ещё несколько месяцев до закрытия программы. Всё. Никак иначе".

В понедельник телеграм-канал "База" обратил внимание на то, что среди россиян, получивших в прошлом году паспорт Кыргызстана - бывший комиссар молодёжного движения "Наши" Мария Дрокова (Бушер). Её фамилия есть в соответствующем указе. Она уже некоторое время живёт в США, где основала венчурный фонд. В декабре 2022 года издание The Washington Post сообщило, что Дроковой заинтересовалось ФБР, подозревая, что её фонд может быть связан с российскими миллиардерами, на которых наложены санкции. Сама она это отрицала.