Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что его предшественник на этом посту Роман Старовойт получил десятки миллионов "откатов" на строительстве фортификационных сооружений.

Такое заявление Смирнов сделал во время дачи показаний в Ленинском районном суде Курска, где рассматривалось дело в отношении его бывшего заместителя Алексея Дедова. Обоих чиновников раздельно судят за получение более 20 миллионов рублей взяток от участников строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Против Смирнова и Дедова также возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, они похитили более одного миллиарда рублей, выделенных из государственного бюджета на строительство защитных сооружений.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. Его предшественником был Роман Старовойт, который руководил регионом несколько лет, после чего занял пост министра транспорта. Старовойт покончил с собой в июле 2025 года после того, как президент России Владимир Путин отправил его в отставку.

Тогда СМИ со ссылкой на источники писали, что причиной самоубийства могло стать возможное уголовное дело – утверждалось, что его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. На тот момент Смирнов уже был арестован.