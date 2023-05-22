Экс-кандидат в президенты Турции призвал голосовать за Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган от "Альянса предков", набравший в первом туре 5% голосов, предложил своим избирателям поддержать действующего президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Оган объявил о поддержке Эрдогана после личной встречи с ним. По данным Hurriyet, в обмен на поддержку Оган, в частности, потребовал от Эрдогана не изменять ряд статей Конституции, бороться против всех террористических организаций, а также постепенно депортировать сирийских беженцев.

"Альянс предков" — крайне правая коалиция.

Президентские выборы в Турции состоялись 14 мая. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей. Главный соперник действующего президента, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 45% голосов. Так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, в стране назначен второй тур голосования. Он пройдёт 28 мая.

По мнению наблюдателей, после призыва Огана к своим сторонникам проголосовать за действующего президента, шансы Эрдогана на победу во втором туре увеличиваются.