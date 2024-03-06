Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта военного училища Владислава Бояршинова, его признали виновным в государственной измене в форме шпионажа. Об этом пишет ТАСС.
По версии обвинения, Бояршинов во время учебы в командном училище собирал данные, которые якобы могли быть использованы для подрыва безопасности России. Дело рассматривали в закрытом режиме. Бояршинов признал вину.
Источник ТАСС сообщил, что Бояршинова отчислили из училища после возбуждения дела. Где именно он учился, не уточняется. По данным "Осторожно, новости", полный тёзка осужденного учился в Рязанском высшее воздушно-десантное командное училище, в статусе курсанта участвовал в параде Победы на Красной площади и "Армейских международных играх" в Беларуси.
- Российские силовые структуры регулярно отчитываются о задержании граждан, якобы планировавших теракты по заказу украинских спецслужб и вооружённых формирований. Дела расследуются по таким статьям, как "терроризм" и "госизмена", обе предполагают лишение свободы вплоть до пожизненного.
Форум