Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 лет колонии за взятки

Суд признал бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил его к 16 с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Подсудимый заявил в суде, что у обвинения "ни одного доказательства нет", а в деле всего один свидетель – Сергей Сиротин – его друг на протяжении 15 лет. "Ни одного телефонного разговора, ни одного свидетеля, кроме человека, который меняет свои показания в суде", – передает VL.ru слова Гуменюка из зала суда.

Бывшему мэру инкриминируются взятки на общую сумму 38 миллионов рублей. Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, Гуменюк также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать выгодные контракты.

По данным следствия и суда, Гуменюк получил взятки деньгами, а также услугами ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации.