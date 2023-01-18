Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 лет колонии за взятки

Суд признал бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил его к 16 с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Подсудимый заявил в суде, что у обвинения "ни одного доказательства нет", а в деле всего один свидетель – Сергей Сиротин – его друг на протяжении 15 лет. "Ни одного телефонного разговора, ни одного свидетеля, кроме человека, который меняет свои показания в суде", – передает VL.ru слова Гуменюка из зала суда.
Бывшему мэру инкриминируются взятки на общую сумму 38 миллионов рублей. Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, Гуменюк также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать выгодные контракты.
По данным следствия и суда, Гуменюк получил взятки деньгами, а также услугами ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации.
- 31 мая сотрудники Следственного комитета по Приморью провели обыски у Олега Гуменюка. Изначально он проходил свидетелем по делу о махинациях на городских кладбищах.
- 12 декабря 2022 года прокурор запросил для Гуменюка 17 лет колонии строгого режима . Сам экс-мэр свою вину не признал. Он считает, что его оговорил бывший друг, ранее осуждённый Сергей Сиротин, чтобы сократить себе срок.
- Гуменюк объявил об отставке 18 мая 2021 года после того, как глава Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал его работу по благоустройству города и ликвидации последствий ледяного дождя. Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал мнение, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно уйти с поста мэра Владивостока.
- Олег Гуменюк победил на выборах главы Владивостока в марте 2019, а с декабря 2018-го исполнял обязанности мэра.
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