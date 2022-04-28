"Приднестровье не заинтересовано в военных действиях". Экс-министр обороны Молдовы

В самопровозглашенном Приднестровье, которое граничит с Одесской областью Украины, за последние несколько дней произошли несколько инцидентов. 25 апреля МВД сепаратистов сообщило, что здание министерства госбезопасности было обстреляно из ручного гранатомета, а утром 26 апреля в поселке Маяк произошли два взрыва, которые вывели из строя антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио.

Власти Приднестровья заявили о трех "терактах". Украинская разведка, в свою очередь, заявила, что Украина к ним не причастна, и предполагает, что взрывы были провокацией со стороны России (в них никто не пострадал). Украинская разведка также заявила, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения и рассылает жителям сепаратистского региона фейковые сообщения якобы от имени СБУ: это делается, чтобы у России были основания напасть на Молдову. Ранее в министерстве обороны России заявили, что российская армия планирует "создать сухопутный коридор в Крым" и установить контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару (он руководил ведомством в 2015-2016 годах) в интервью Настоящему Времени подчеркнул, что "Приднестровье не заинтересовано ни в нагнетании там обстановки, ни в начале каких-то военных действий". И даже руководство Приднестровья, по его словам, обратилось к Молдове с просьбой не реагировать на "теракты" и не предпринимать никаких ответных действий, заявив, что "они их не поддерживают".

"Сегодня в Молдову была огромная очередь машин: как только прошли слухи об этих провокациях в Приднестровье, так народ начал убегать оттуда, – заметил Шалару. – Сейчас в данной зоне только Россия заинтересована спровоцировать конфликт. Приднестровье не хочет этого, Молдова не хочет, и Украине это не надо".

– Сколько в Приднестровье находится российских военных?

Я не думаю, что эти военные, даже если их будет две тысячи человек, будут представлять какую-то опасность для Украины

– Если брать во внимание ограниченный контингент войск, который находится нелегально на территории Республики Молдова, – то там все время варьировалось это число от 1 до 2 тысяч человек. Но где-то половина из них – это технический персонал. Около 30% из всех военных – это граждане России, те, которые приехали из России. Остальные – остались с 2015-2016 года. Мы приняли меры, чтобы этот обмен военными не происходил. И они были вынуждены нанимать персонал из местного населения, брать их на работу в эту ограниченную группу ограниченного контингента. Который, еще раз подчеркиваю, нелегально находится на территории Республики Молдова. Второй контингент – это миротворческие силы. Там число варьируется от 400 до 500 человек. Они вместе с молдавскими миротворцами, с приднестровскими и до недавнего времени – с украинскими миротворцами – обеспечивали там пропускной режим. Согласно международным обязательствам, в том числе с ОБСЕ и "5+2" [переговорного формата], они выполняли эти решения, то есть обеспечивали контроль этой зоны [безопасности]. Эти миротворцы в любое время могут переходить в состав ограниченного контингента войск на территории Республики Молдова. И все, больше нет. Я не думаю, что эти военные, даже если их будет две тысячи человек, будут представлять какую-то опасность для Украины.

– Но это если мы говорим о российских военных. А если к ним присоединятся жители региона? Если сепаратисты объявят мобилизацию в самом Приднестровье, например?

У Приднестровья нет никакого желания воевать, а у российской группировки войск нет необходимых сил для того, чтобы пойти на Украину

– Приднестровье сейчас не заинтересовано в объявлении мобилизации, потому что они пользуются благами Евросоюза, соглашения с Евросоюзом. Больше 60% экспорта из Приднестровья идет в сторону Евросоюза: Румыния, Германия и в другие страны Евросоюза. Они очень мало экспортируют в Россию. Они зависят от России только от газа, который получают из России. Но сейчас Приднестровье не заинтересовано ни в нагнетании там обстановки, ни в начале каких-то военных действий. И они неоднократно объявляли о том, что им это не нужно, что они сохраняют нейтралитет. Вы сами видели сегодня, если вы видели: пропускные пункты из Приднестровья на правый берег, то есть в Молдову. Там была огромная очередь машин. Как только прошли слухи об этих провокациях в Приднестровье – так народ начал убегать оттуда.

– Вы считаете скорее нереальным, что со стороны Приднестровья с участием российских военных или приднестровцев начнется наступление, например, на Одессу?

– Наступление может начаться, только если российская армия оккупирует Одессу. Иначе нет смысла. И у них нет достаточных сил, чтобы спровоцировать в этом регионе какую-то военную катастрофу. У Приднестровья нет никакого желания воевать, а у российской группировки войск нет необходимых сил для того, чтобы пойти на Украину. И Украина сможет за несколько часов уничтожить эту российскую группировку.

– А боеприпасы и оружие, которое хранится на российских складах в Приднестровье, – возможно, оно является чем-то важным для российской армии?

Возможно, Россия хочет в этой зоне спровоцировать хаос, панику

– Я так не думаю. Потому что там даже есть боеприпасы с 30-х годов XX века. То, что они привезли в 2011 году, пять эшелонов чего-то, чего мы не знаем, и даже украинская сторона не знает, хотя Украина тогда их пропустила – само по себе это оружие не воюет. Им нужны солдаты, им нужны подготовленные офицеры. То, что есть там сотня, две сотни или три сотни российских военных, которые подготовлены где-то в мирное время – это еще не решает их проблемы. Сейчас в данной зоне только Россия заинтересована спровоцировать конфликт. Приднестровье не хочет этого, Молдова не хочет, и Украине это не надо. Возможно, Россия хочет в этой зоне спровоцировать хаос, панику, спровоцировать неразбериху. Может быть, она хочет спровоцировать со стороны Украины ответ, например сконцентрировать вблизи этого региона какую-то группировку войск для того, чтобы те были готовыми все время в случае необходимости дать отпор военным из Приднестровья. И чтобы эти военные не смогли участвовать в других боях в Украине.

– Оттянуть от Одессы, например, какую-то оборону?

– Да. Но я сейчас не вижу, здесь поблизости нет никаких российских войск.

– Если России удастся пробить "коридор" по югу Украины, о котором говорил уже один из российских генералов, до Приднестровья, захватить Николаев, Одессу, будет ли, по вашим оценкам, на это какая-то реакция Бухареста? Я знаю, что вы там сегодня были.

Украина победит, весь мир на стороне Украины. Это неправильная жестокая война, Россия проиграет.

– Я думаю, что будет реакция не только Бухареста, но будет реакция всего мира. Но если некоторые ожидают, что Бухарест введет свои войска в Республику Молдова для того, чтобы защитить Молдову, – этого не будет. Потому что Румыния – это член НАТО, и она действует в соответствии с уставом НАТО и в соответствии с решениями, которые будет принимать НАТО. Если НАТО не воевало в Украине, то оно не будет воевать и в Республике Молдова. То, что произойдет что-то такое из ряда вон выходящее, и Румыния введет свои войска в Молдову, будет принимать такое решение волюнтаристское, – я это исключаю. Сейчас вся надежда на Украину, и не только для Республики Молдова. Вся надежда на Украину – это и со стороны Европы, со стороны всего цивилизованного мира. Потому что Украина – единственная, которая жертвует своими сыновьями ради благополучия Европы. К сожалению, мы сейчас платим за те ошибки, которые совершила и Меркель, и Саркози, и другие продажные европейские политики, которые помогли Путину начать эту кровавую войну.

Я хочу добавить: Украина победит, весь мир на стороне Украины. Это неправильная жестокая война, Россия проиграет. И Украина сейчас станет центром Европы, я могу так сказать. Я поддерживаю связи с Киевом, с Украиной. И слава Украине, мы здесь тоже поддерживаем украинцев, помогаем беженцам из Украины. И все мы восхищаемся храбростью украинского народа. То, что сейчас хотят здесь провоцировать какие-то действия в Приднестровье, – это не пройдет. И даже руководство Приднестровья обратилось к Молдове с просьбой не реагировать на это и не предпринимать никаких действий, потому что они их не поддерживают. Эти провокации были как детские шалости: стреляли по зданию МГБ, когда там никого не было, никаких там не было разрушений. Это делают какие-то пророссийские группировки из Приднестровья, которые хотят спровоцировать и руководство непризнанного Приднестровья, и Молдову, и Украину.