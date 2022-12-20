Экс-министра осудили на 6 лет за мошенничество с масками в Иркутске

Суд в Иркутске приговорил к шести годам и восьми месяцам колонии бывшего министра здравоохранения области Наталию Ледяеву по делу о мошенничестве при закупках медицинских масок. Её сын Илья Белоусов получил восемь с половиной лет колонии, сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе суда.

Поставщики масок Евгений Уренко и Дмитрий Козлов получили шесть с половиной и восемь лет и четыре месяца колонии общего режима соответственно, Алексей Сорокин и Никита Мазуренко - шесть лет и пять лет и четыре месяца условно.

Суд пришел к выводу, что мошенничество совершила организованная группа, которой руководил Илья Белоусов. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, её сын и "иные лица" похитили из областного бюджета 25 миллионов рублей при исполнении контракта на поставку средств защиты. При этом в ходе судебного процесса сумма ущерба от действий группы оценивалась в 90 миллионов рублей.

Ледяева обеспечила победу на аукционе для компании, связанной с её сыном. Как считает следствие, она знала, что фирма "её сына и иные лица" собирались поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия. Суд удовлетворил иск к обвиняемым на сумму в 94 миллиона рублей. Наталию Ледяеву взяли под стражу в зале суда, она находилась под домашним арестом.

Ледяева ушла в отставку в ноябре 2020 года после задержания её сына.