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Экс-начальник красноярского СИЗО назначен директором средней школы 

Бывший заместитель начальника следственного изолятора № 3 города Ачинск Красноярского края стал директором местной средней школы № 11, сообщает "Новая газета".

46-летнего Евгения Мартынова назначила на эту должность комиссия управления образования Ачинска. Отмечается, что экс-начальника СИЗО выбрали из четырёх предложенных кандидатур.

Мартынов проработал в системе ФСИН более двадцати лет. На должность замначальника ачинского СИЗО он был назначен в 2010 году.

Несколько лет назад Мартынов прошёл профессиональную переподготовку в области менеджмента в образовании и заявил, что "готов применять полученные знания, чтобы в учебном заведении было комфортно как детям, так и сотрудникам".

Комментируя новое назначение Мартынова мэр Ачинска Александр Токарев заявил, что "директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации и находить решения задач, выходящих за рамки привычного". Исходя из этого, по мнению Токарева, предыдущий опыт и навыки Мартынова будут полезны на его новом месте работы.

В 2018 году в красноярских СМИ вышло несколько расследований о коррупции в следственном изоляторе №3. Сообщалось, в частности, что сотрудники ачинского СИЗО регулярно подвергаются финансовым поборам со стороны начальства.

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