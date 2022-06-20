Бывший начальник радиотехнических войск осуждён по делу о взятке

Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил России, генерал-майора Андрея Кобана. Он был взят под стражу в зале суда, сообщает "Интерфакс".

По приговору Кобан лишен звания генерал-майора в отставке. У него также будет конфисковано имущество на сумму взятки.

По версии следствия, Кобан получил взяток почти на 12 миллионов рублей – наличными, а также в виде имущества и отдыха с семьёй в аннексированном Россией Крыму.

Ранее сообщалось, что Кобан получил взятку в размере пяти миллионов рублей от руководства Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники, который разрабатывает радиолокационные станции и комплексы и входит в состав российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", занимающегося созданием средств ПВО и ПРО.

Взамен, как писал "Коммерсантъ", генерал обещал содействовать перенесению сроков выполнения контракта по проекту "Мерцание", который связан с разработкой оборудования для слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами.

Изначально Кобан не признавал вину, однако в итоге сделал это и дело было рассмотрено в особом порядке. При вынесении приговора суд учел наличие у Кобана несовершеннолетних детей и участие в боевых действиях в Сирии.