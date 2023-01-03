Экс-полицейский из Пскова, бежавший от войны, получил убежище в Латвии

Суд в Риге вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции и мнению Службы государственной безопасности Латвии постановил предоставить убежище 27-летнему бывшему полицейскому из Пскова Станиславу Башилову. Об этом он рассказал "Север.Реалиям".

Решение вынесли в середине декабря. Башилов обратился в латвийскую пограничную службу с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии, опасаясь, что его отправят на войну или в тюрьму из-за несогласия с вторжением России в Украину.

Башилов служил в армии, потом работал в роте охраны и конвоирования МВД. Разочаровавшись в том, как устроена правоохранительная система в России, он уволился и устроился оператором на завод удобрений. По его словам, он участвовал в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а после российского военного вторжения в Украину поехал на антивоенный митинг в Санкт-Петербург.

После того, как в начале марта ему пришла повестка на военные сборы, Башилов решил уехать из России. У него не было шенгенской визы, поэтому он пересек границу незаконно. "Походил вдоль границы, нашел место, где можно было проскочить. Я просто через забор перелез, потом шел через лес, вышел на дорогу и долго шел по ней", — рассказал Башилов. Он дошёл до латвийского города Виляка, откуда доехал на автобусе до Риги, где сдался полиции. Башилова отправили в лагерь для соискателей убежища под Ригой.

Там бывший российский полицейский проходил интеграционные курсы, учил латышский язык, через три месяца получил разрешение на работу, устроился в онлайн-казино.

Однако в августе Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало Башилову в предоставлении убежища, сославшись на то, что он не был видным политическим активистом и правозащитником в России. По данным ведомства, он также не предоставил информацию о том, что после его отъезда из России ему или его семье кто-то угрожал . Основанием для отказа в латвийском ведомстве посчитали и то, что решение пойти воевать или нет "сугубо добровольное". "И поскольку я против войны, свободно могу отказаться", — пояснил он.

Башилов обратился в суд. В суде Служба государственной безопасности Латвии указала, что не поддерживает въезд в страну граждан России с военным опытом. В спецслужбе не исключают, что российские власти целенаправленно засылают в Латвию шпионов и диверсантов под видом мобилизованных.

Однако суд пришел к выводу, что позиция Службы государственной безопасности Латвии носит общий характер и предложил ведомству мотивированно указывать, представляет ли конкретное лицо угрозу национальной безопасности или нет.