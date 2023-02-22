Экс-полицейский уехал из России. Его преследовали за антивоенную позицию

Бывший майор полиции из Курска Руслан Агибалов уехал из России в Турцию. Своё решение он объяснил преследованием властей из-за его антивоенной позиции.

В ролике на своем ютьюб-канале под названием "Риск стал слишком высок, поэтому я вынужден покинуть Россию" Агибалов говорит, что больше не может подвергать опасности близких. "Те, кто хочет оскорбить, принизить, даже не старайтесь – вы не прошли то, что прошёл я", - сказал бывший офицер полиции.

Первого февраля Агибалова задержала полиция. На него составили протокол о дискредитации российской армии из-за видео на его ютьюб-канале. Его отвезли в суд, но заседание отложили.

Сутки спустя Агибалов опубликовал видео, в котором заявил, что "никому не пожелает" пройти через то, что он прошел, и добавляет, что "не хочет об этом говорить". Друг Агибалова рассказал "ОВД-News", что того вывозили в лес. Предположительно, бывшего полицейского избили.

В марте прошлого года Руслана Агибалова арестовали на трое суток из-за пикета с плакатом "Миру Да!".