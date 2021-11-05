Экс-помощник Макрона получил три года за нападение на демонстранта

Суд в Париже приговорил Александра Беналля, бывшего помощника президента Франции Эммануэля Макрона, к трём годам лишения свободы, два из которых условно. Ещё один год осуждённый проведёт под домашним арестом. Кроме того, в течение пяти лет экс-помощнику президента нельзя будет занимать госдолжности.

Беналля оказался в центре скандала летом 2018 года. Тогда газета Le Mond опубликовала видео с демонстрации 1 мая в Париже. В ролике было показано, как полицейские задерживают участника акции, а человек в шлеме бьёт задержанного по затылку. В нападавшем позднее узнали Александра Беналля, не имеющего никакого отношения к полиции. По данным французских СМИ, Беналля находился на демонстрации вместе с полицейскими как простой наблюдатель.

Макрон, комментируя события 1 мая, взял на себя ответственность за поступок своего помощника, признав, что тот был отличным сотрудником в течение президентской кампании.

Адвокаты Беналля настаивали, что он помог полицейским задержать виновного в вопиющих преступлениях. Защита назвала действия экс-помощника Макрона во время демонстрации соразмерными.