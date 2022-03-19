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Экс-премьеры Британии предложили "новый Нюрнберг" для Путина

Герман Геринг на Нюрнбергском процессе

Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор, а также другие британские политики, юристы, учёные и общественные деятели настаивают на создании нового международного трибунала для расследования действий президента России Владимира Путина и его окружения, связанных с российским вооружённым вторжением в Украину.

Авторами петиции о создании международного судебного органа по образцу Нюрнбергского трибунала, созданного державами-победительницами после Второй мировой войны для суда над нацистскими военными преступниками, стали 140 человек. На данный момент под петицией в интернете собрано более 780 тысяч подписей, документ открыт для подписания людям со всего мира.

Международный уголовный суд сейчас уже ведёт расследование против Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине, однако его возможности, как отмечает Би-би-си, ограничены: привлечь кого-либо к ответственности будет невозможно без санкции Совета безопасности ООН, а Москва наверняка наложит вето на любую подобную резолюцию.

Каким образом мог бы функционировать трибунал, который предлагают создать британские политики, пока неясно. Нюрнбергский трибунал был создан после безоговорочной капитуляции Германии в условиях оккупации союзниками её территории.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден назвал Путина "военным преступником". Гордон Браун согласился с этой оценкой, отметив, что Россия, судя по всему, неизбирательно бомбит в Украине гражданских лиц, что представляет собой военное преступление. В Украине за три недели боевых действий разрушены множество жилых домов и других гражданских объектов, погибли сотни мирных жителей. При этом Минобороны России утверждает, что наносит удары только по военным объектам, а украинских военных обвиняет в том, что те используют мирных жителей как "живой щит".

Ещё один бывший британский премьер Дэвид Кэмерон накануне написал в соцсетях, что везёт в Польшу гуманитарную помощь для беженцев из Украины.

Действующий премьер Борис Джонсон в субботу, выступая перед активом Консервативной партии, сказал, что даже в случае завершения российской агрессии не следует "нормализовать" отношения с Владимиром Путиным. По словам Джонсона, слабая реакция Запада на российскую аннексию Крыма в 2014 году только сподвигла Путина на новые агрессивные действия. При этом Джонсон выразил сомнения в том, что российский президент в каком-то обозримом будущем может быть смещён со своего поста.

Британия с начала конфликта занимает жёсткую позицию по отношению к действиям Москвы, введя множество санкций, в том числе против живущих или ранее живших в Лондоне российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, а также поставляя Украине оружие. Однако оппоненты по-прежнему критикуют Джонсона за недостаточную, по их мнению, поддержку Украины.

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