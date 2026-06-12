Экс-президента Южной Кореи приговорили ещё к 30 годам тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы. Об этом сообщает Yonhap. Суд признал его виновным в попытке спровоцировать конфликт с КНДР для обоснования введения военного положения в декабре 2024 года.

По версии следствия, Юн Сок Ёль санкционировал операцию по запуску дронов на территорию Северной Кореи в октябре 2024 года, рассчитывая вызвать обострение ситуации.

По этому же делу бывший министр обороны Ким Ён Хён получил 30 лет лишения свободы, а экс-глава военной контрразведки Йо Ин Хюн — 15 лет.

Ранее суд приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению – его признали виновным в организации мятежа и превышении должностных полномочий в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 году.

Специальный прокурор требовал приговорить бывшего президента к смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.

65-летний Юн Сок Ёль отрицает предъявленные обвинения. Он утверждает, что как президент имел право объявить военное положение, и что этот его шаг был направлен на то, чтобы привлечь внимание к препятствованию работы правительства со стороны оппозиционных партий.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль после длительного конфликта с парламентской оппозицией объявил о введении военного положения – "ради борьбы с внутренними сторонниками КНДР". Действовавший шесть часов указ запрещал работу политических партий, протесты, забастовки, вводил цензуру и военно-полевые трибуналы с правом на вынесение смертного приговора. Это вызвало масштабные протесты как на улицах Сеула, так и в парламенте. Позднее депутаты обвинили Юна в попытке мятежа и подвергли процедуре импичмента.

В январе 2026 года Юна приговорили пяти годам лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию. Его признали виновным в том, что он не позволил задержать себя в январе 2025 года, составил и после решения парламента уничтожил пересмотренный указ о введении военного положения, а также приказал удалить записи с телефонов, которые использовали военные.

В общей сложности против бывшего президента были возбуждены восемь уголовных дел, которые связаны с попыткой ввести военное положение, предполагаемой коррупцией его жены и гибелью морского пехотинца в 2023 году.



