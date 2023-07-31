Экс-сотрудник Минприроды получил 12 лет колонии по делу о госизмене

Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии, признав его виновным в госизмене. По версии следствия чиновник, имя которого не называется, собирал данные, которые "могли быть использованы против безопасности России", и передавал их иностранной разведке.

В августе прошлого года ФСБ отчитывалась о задержании в Краснодаре гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Тогда сообщалось, что россиянин под псевдонимом "Арчи" передавал СБУ информацию за вознаграждение.