Экс-сотрудник Минприроды получил 12 лет колонии по делу о госизмене

Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии, признав его виновным в госизмене. По версии следствия чиновник, имя которого не называется, собирал данные, которые "могли быть использованы против безопасности России", и передавал их иностранной разведке.
В августе прошлого года ФСБ отчитывалась о задержании в Краснодаре гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Тогда сообщалось, что россиянин под псевдонимом "Арчи" передавал СБУ информацию за вознаграждение.
- Правозащитники отмечают, что в России в последнее время резко возросло количество уголовных дел, возбуждаемых по статье уголовного кодекса о госизмене. Если за весь 2022 год были возбуждены 22 таких дела, что уже было рекордом в новейшей истории, то в текущем году этот показатель был достигнут к июню. Для сравнения: за предыдущие 25 лет, с 1997 по 2021 годы, в госизмене обвинили 117 человек.
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