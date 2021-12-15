Экс-сотрудницы компании SpaceX пожаловались на харассмент

Пять бывших сотрудниц компании SpaceX пожаловались на харассмент на рабочем месте. В разговоре с изданием The Verge они рассказали, что отдел кадров компании Илона Маска не реагирует адекватно не неподобающее поведение, а корпоративная культура заставляет женщин уходить из космической отрасли.

Бывший инженер SpaceX Эшли Косак писала о сексуальных домогательствах на платформе Lioness. В разговоре с The Verge экс-сотрудница отметила, что её преследователи не понесли никакого наказания. Собеседницы издания также сказали, что компания не хочет привлекать к ответственности некоторых работников, если те много лет работали в SpaceX или внесли в компанию большой вклад.

По словам бывших сотрудниц, компания обесценивает отдельных работников, а источником такого подхода среди прочих является Илон Маск.

SpaceX не ответила на запросы журналистов по поводу обвинений и о корпоративной политики в отношении сексуальных домогательств. При этом после публикации Эшли Косак на платформе Lioness президент и исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл отправила сотрудникам сообщение, в котором напомнила, что приставания на работе недопустимы. Она также призвала сообщать о любых домогательствах. "Своевременное сообщение о домогательствах – ключ к тому, чтобы SpaceX оставалась отличным местом для работы. Мы не можем исправить то, чего не знаем", — написала Шотвелл.

В письме также утверждается, что SpaceX будет более внимательно изучать свою кадровую практику в будущем и проведёт кадровый аудит.