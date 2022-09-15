Экспертиза не нашла экстремизма в песне группы "Порнофильмы"

Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики не нашёл экстремизма в песне российской рок-группы "Порнофильмы" "Нищих убивай!", сообщает "Медиазона".
В соответствующем документе, который попал в распоряжении редакции, сказано, что хоть в песне и есть лингвистические призывы к убийству бедных, она не содержит признаков побуждения к подражанию лирическому герою, а наоборот – высмеивает его.
"Коммуникативная цель композиции не совпадает с речевой, поскольку группа сатирически обличает убийства нищих", – установили эксперты, отметив, что текст "Нищих убивай!" более чем наполовину совпадает с текстом песни Kill the Poor американской панк-группы Dead Kennedys, которая была издана в 1980 году.
- Песня "Нищих убивай!" вышла в 2016 году на седьмом студийном альбоме группы "Порнофильмы" "Русская мечта. Часть II". В прошлом году Минюст на основании решения Дзержинского районного суда Волгограда включил композицию в список экстремистских материалов, запрещённых на территории РФ. В феврале Волгоградский областной суд отменил решение районного суда, отправив иск на пересмотр.
- Летом СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступили против войны в Украине. Среди них – группы "Порнофильмы", ДДТ, "Би-2" и "Аквариум", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более 50 имён. После этого многие из музыкантов столкнулись с отменой концертов в России.
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