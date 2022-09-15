Экспертиза не нашла экстремизма в песне группы "Порнофильмы"

Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики не нашёл экстремизма в песне российской рок-группы "Порнофильмы" "Нищих убивай!", сообщает "Медиазона".

В соответствующем документе, который попал в распоряжении редакции, сказано, что хоть в песне и есть лингвистические призывы к убийству бедных, она не содержит признаков побуждения к подражанию лирическому герою, а наоборот – высмеивает его.

"Коммуникативная цель композиции не совпадает с речевой, поскольку группа сатирически обличает убийства нищих", – установили эксперты, отметив, что текст "Нищих убивай!" более чем наполовину совпадает с текстом песни Kill the Poor американской панк-группы Dead Kennedys, которая была издана в 1980 году.