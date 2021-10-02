Экзитполы в Грузии: лидирует правящая партия "Грузинская мечта"

В Грузии, по данным экзитполов, на местных выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта" - 47,6 процента голосов. Оппозициое "Единое национальное движение" бывшего президента и ныне опального политика Михаилом Саакашвили набирает 27,1 процента. Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию" - 6,8 процента, сообщила после закрытия избирательных участков вечером в субботу, 2 октября, телекомпания Imedi со ссылкой на исследование компании Gorbi.

Несколько иные данные приводит телеканал "Мтавари архи", заказавший экзитпол институту Ipsos: "Грузинская мечта" получает 38,6 процент, ЕНД 33 процента, у партии "За Грузию" 7,6 процента

Экзитпол, подготовленный телеканалом "Формула", представил такие предварительные данные: "Грузинская мечта" 46 процентов, ЕНД - 33 процента, "За Грузию" - 6 процентов голосов.

Явка избирателей на участках для голосования составила 52 процента, это 1 815 776 человек.