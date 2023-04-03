"Электронные оповещения – не повестка". В России начался весенний призыв

В Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству"военкора" Владлена Татарского;
Правозащитники рекомендуют призывникам не реагировать на оповещения от минобороны, рассылаемые через сайт Госуслуги;
Митрополит Украинской православной церкви Павел помещен под домашний арест;
В Гааге начался суд на бывшим президентом частично признанной республики Косово Хашимом Тачи.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.