"Электронные оповещения – не повестка". В России начался весенний призыв

В Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству"военкора" Владлена Татарского;

Правозащитники рекомендуют призывникам не реагировать на оповещения от минобороны, рассылаемые через сайт Госуслуги;

Митрополит Украинской православной церкви Павел помещен под домашний арест;

В Гааге начался суд на бывшим президентом частично признанной республики Косово Хашимом Тачи.

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