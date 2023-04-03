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Время Свободы

"Электронные оповещения – не повестка". В России начался весенний призыв

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 апреля

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Время Свободы - Темы дня 03.04.2023
by Радио Свобода

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В Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству"военкора" Владлена Татарского;

Правозащитники рекомендуют призывникам не реагировать на оповещения от минобороны, рассылаемые через сайт Госуслуги;

Митрополит Украинской православной церкви Павел помещен под домашний арест;

В Гааге начался суд на бывшим президентом частично признанной республики Косово Хашимом Тачи.

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