Елена Зеленская выступила в Конгрессе США

Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила в Вашингтоне перед членами Конгресса США. Она рассказала о разрушениях и жертвах среди мирного населения в ходе российского военного вторжения и призвала США усилить поддержку Украины современным вооружением.

Зеленская сказала, что "просит оружия" не для того, чтобы нападать на кого-то, а чтобы украинцы могли "защитить свой дом".

В своей речи Зеленская говорила прежде всего об ущербе, который война наносит гражданским лицам, включая детей. Она показала кадры разбомбленных городов, фотографии пострадавших. "Для России это "Голодные игры", охота на мирных людей в мирных городах Украины. Они никогда не покажут такие кадры в новостях. Поэтому их показываю вам я," - сказала Зеленская.

Визит Елены Зеленской в США начался 18 июля. Во вторник она встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл. В частном порядке они обсудили возможные меры помощи Украине, которые США смогут принять как сейчас для защиты страны, так и в будущем для её восстановления. Зеленская побеседовала также с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Практические программы гуманитарной помощи Украине супруга Владимира Зеленского обсудила с главой американского агентства по международному развитию USAID Самантой Пауэр и с участниками программы протезирования - совместной инициативы Украинского дома в Вашингтоне и Посольства Украины в США. В рамках программы американские врачи-протезисты помогают детям и взрослым, потерявшим конечности из-за взрывных травм.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал агентству новостей УНИАН, что возлагает на визит своей супруги большие ожидания. "Она будет выступать от лица всех женщин, всех матерей Украины," - подчеркнул он.